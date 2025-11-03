پخش زنده
امروز: -
پخش برنامههای رادیو خراسان جنوبی و رادیو سراسری از فردا دوشنبه به مدت چند روز با اختلال دریافت مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، به اطلاع هماستانیها میرسد:
برای انجام تعمیرات و تغییرات فنی در فرستندههای منطقهای و در راستای بهبود کیفیت دریافت شبکههای رادیویی AM در سطح استان، پخش برنامههای رادیو خراسان جنوبی (AM ۹۶۳ kHz) و رادیو سراسری (AM ۵۵۸ kHz) از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۲ آبان به مدت چند روز با اختلال در دریافت همراه خواهد بود.
در این مدت، شنوندگان میتوانند رادیو خراسان جنوبی را از طریق موج FM و موج AM در فرکانسهای زیر دریافت کنند.
بیرجند: FM ۹۴
قاین: FM ۹۴ – AM ۱۴۵۸
طبس: FM ۱۰۶ – AM ۸۲۸
فردوس، آیسک، سهقلعه، اسلامیه: FM ۹۳ – AM ۱۵۴۸
سرایان: FM ۹۴.۳
نهبندان: FM ۹۵ – AM ۱۲۰۶
سربیشه، اسدیه، درح، مود، طبس مسینا: FM ۹۲.۵
حاجیآباد، آبیز: FM ۹۵
شوسف: FM ۹۴
خضری، نیمبلوک: FM ۹۲.۸
عشقآباد: FM ۹۲
آرینشهر: FM ۱۰۶.۵
خوسف: FM ۹۴
دیهوک: FM ۹۵
گزیک: FM ۹۲.۷
بشرویه: FM ۹۷.۸
اسفدن: FM ۱۰۳
قهستان: FM ۱۰۵
زهان: FM ۸۸.۵
ماژان: FM ۹۲.۸