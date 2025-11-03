به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرزادتوکلی با اشاره به اتصال روستای پیشخان شهرستان صومعه سرا به شبکه ملی اطلاعات گفت: با نصب و راه‌اندازی سایت دکل جدید، ۲۳۹ خانوار این روستا با پوشش جمعیتی بیش از ۶۰۰ نفر از اینترنت پرسرعت فورجی بهره‌مند می‌شوند.

وی مبلغ اعتبار این سایت جدید را ۶۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد.