به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان، سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان باتأکید بر اهمیت مرمت و احیای ابنیه تاریخی در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و هویت تاریخی استان کرمان گفت: عملیات اجرایی مرمت قلعه تاریخی معاذ شهرستان فهرج با اختصاص اعتبار بیش از ۱۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی آغاز شد.

مرتضی نیکروافزود: در این مرحله از عملیات مرمت خاک‌برداری، مرمت با خشت، اندودکاری، بندکشی و استحکام بخشی بنا در دستور کار است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ و مرمت بنا‌های تاریخی شهرستان فهرج گفت: فهرج از کهن‌ترین مناطق استان کرمان بوده و وجود آثار متعدد تاریخی ارزشمند در این شهرستان، گویای پیشینه غنی فرهنگی و معماری آن است که مرمت و حفاظت از این آثار نه تنها موجب صیانت از هویت تاریخی منطقه می‌شود، بلکه زمینه توسعه گردشگری فرهنگی و رونق اقتصادی در این شهرستان را فراهم خواهد کرد.

تاریخ برج معاذ با توجه به نوع معماری این قلعه تاریخی به دوره ساسانیان بر می‌گردد.

دور تا دور قلعه اتاق‌هایی قرار دارد که برای سکونت اهالی قلعه بوده و در اطراف قلعه نیز ۶ برجک به ارتفاع ۸ متر وجود دارد که برای دیده‌بانی استفاده می‌شدند.