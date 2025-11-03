به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: ساخت خط دوم بزرگترین و مجهزترین کارخانه تولید شیرخشک در شرق کشور با هدف تکمیل زنجیره تولید و فرآوری محصولات لبنی و همچنین با توجه به نیاز کشور به تولید شیر خشک برای مصارف داخلی و صادرات آغاز شد.

ابراهیم رودسرابی افزود: این کارخانه هم اکنون با ظرفیت ۲۰۰ تن شیرخشک توسط سرمایه گذار بخش خصوصی در ناحیه صنعتی شهرستان سبزوار در حال فعالیت است.

رودسرابی ادامه داد: شیر و فرآورده های آن از جمله مهم ترین مواد غذایی به شمار می آیند و مصرف این ماده غذایی به اندازه ای دارای اهمیت است که میزان مصرف سرانه آن به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی شناخته می شود.

وز گفت: صنعت لبنیات می تواند با ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و خلق شغل های متنوع و گوناگون راه حلی بی بدیل برای حل مشکلات کلان و خرد اقتصادی باشد.