به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از کشت ۴۵۰ هکتار علوفه دامی شامل انواع شبدر، قصیل، کشت مخلوط و... خبر داد و پیشبینی کرد این سطح تا پایان فصل کشت پاییزه به ۵۵۰ هکتار افزایش یابد.
علی نوری نژاد گفت: در راستای برنامهریزی برای تأمین پایدار خوراک دام، تاکنون سطحی معادل ۴۵۰ هکتار از اراضی شهرستان زیرکشت انواع علوفه دامی رفته است.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی افزود: این سطح زیرکشت شامل انواع شبدر، قصیل، کشت مخلوط و سایر علوفههای سازگار با شرایط اقلیمی منطقه بوده و پیشبینی میشود با تداوم عملیات کشت، این میزان تا پایان فصل کشت پاییزه به ۵۵۰ هکتار برسد.
نورینژاد تصریح کرد: توسعه کشت علوفه دامی به عنوان راهبردی برای تأمین امنیت غذایی دام و کاهش هزینههای تولید دامداران در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: این مدیریت با ارائه بذر مرغوب، آموزش روشهای نوین کشت و نظارت کارشناسی، از توسعه کشت علوفه در شهرستان حمایت میکنیم.