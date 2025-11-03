پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، از آمادگی کامل استان برای اجرای طرح «کارور برق» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛کیامهر تأکید کرد: هدف اصلی دستورالعمل «کارور برق»، جذب سرمایهگذاریهای مردمی و بخش خصوصی در بخش بهینهسازی مصرف انرژی است، تا ناترازی تولید و مصرف برق به صورت پایدار حل شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، با معرفی «کارور برق» به عنوان یک نهاد حقوقی خصوصی، تشریح کرد: کارور برق، شرکتی است که با حضور در یک محدوده جغرافیایی مشخص، با مشترکان (مانند صنایع، کشاورزان، یا مجتمعهای بزرگ تجاری) وارد قرارداد میشود. وظیفه اصلی این شرکت، اجرای پروژههای فنی و ترویجی با هدف کاهش و بهینهسازی مصرف برق مشترک است. این پروژهها میتواند شامل نصب تجهیزات کممصرف، اصلاح الگوهای مصرف یا هوشمندسازی سیستمها باشد.
کیامهر در تشریح مزایای اقتصادی این طرح برای مشترکان و کارورها گفت: پس از اجرای موفق طرح و کاهش مصرف تأییدشده، شرکت کارور از شرکت توانیر «گواهی صرفهجویی انرژی» دریافت میکند. این گواهی در واقع سندی است که میزان انرژی صرفهجویی شده را تأیید میکند. شرکتهای کارور میتوانند این گواهیها را در بورس انرژی به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را صرف ارتقاء تجهیزات مشترکین و پرداخت پاداش به آنها کنند و انگیزهای قوی برای مشارکت در طرح ایجاد میکند. علاوه بر این، برق صرفهجویی شده از طریق این طرح، به عنوان «برق قطعنشو» با پایداری تضمینشده شناخته میشود که این مزیت حیاتی برای صنایع استان است.
مدیرعامل توزیع برق آذربایجان غربی، در خصوص نحوه مشارکت بخش خصوصی و ایجاد این شرکتها، به دو گام اساسی اشاره کرد: ابتدا متقاضیان باید نسبت به ثبت یک شرکت تجاری (مانند سهامی خاص یا مسئولیت محدود) با موضوع فعالیت صریح در حوزه "مدیریت مصرف و بهینهسازی انرژی برق" در اداره ثبت شرکتها اقدام کنند. گام حیاتی بعدی، اخذ «پروانه کارور برق» از مراجع ذیصلاح وزارت نیرو (معمولاً شرکت توانیر یا سازمانهای زیرمجموعه) است. این پروانه پس از بررسی جامع صلاحیتهای فنی، اجرایی و مالی شرکت برای مدیریت پروژههای بهینهسازی صادر میگردد.
مهندس کیامهر در پایان، ضمن دعوت از سرمایهگذاران و شرکتهای فنی مهندسی استان برای ورود به این عرصه نوین، تأکید کرد: مشارکت صنایع و شهروندان پرمصرف در طرح کارور برق، نه تنها به نفع اقتصاد و تولید استان است، بلکه تضمینکننده پایداری شبکه برق در فصول اوج مصرف خواهد بود.