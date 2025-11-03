کربلایی اسماعیل احمدی، پدر شهید والامقام علیرضا احمدی قلعه چیتی در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کربلایی اسماعیل احمدی، پدر شهید علیرضا احمدی قلعه چیتی روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ در شهرستان دزفول دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان این ضایعه را به جامعه ایثارگران، به ویژه خانواده و بستگان مرحوم تسلیت گفت و از درگاه الهی برای روح درگذشته رحمت، مغفرت و علو درجات مسئلت کرد.

مراسم تشییع پیکر پاک این پدر گرانقدر روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ساعت ۱۵ از درب مسجد جامع شهر منتظران به سمت آرامستان بقعه متبرکه محمدابن جعفر طیار (ع) با حضور مسئولان و خانواده‌های شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد.

سرباز وظیفه شهید علیرضا احمدی قلعه چیتی جمعی لشکر ۲۱ پیاده حمزه سیدالشهدا آذربایجان شرقی نزاجا متولد ۱۳۴۵ در ۲ مهر ماه ۱۳۶۵ پدافندی جبهه زبیدات به فیض شهادت نائل آمد و مزار مطهرش در گلزار شهدای بقعه محمدابن جعفر طیار است.