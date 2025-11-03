مدیرکل دفتر امور اقتصادی و قرارداد‌های مشترکین شرکت توانیر گفت: تاکنون ۳۱ طرح در زمینه‌هایی، چون اصلاح روشنایی معابر، تعویض موتور کولر‌های آبی با نمونه‌های پربازده و جایگزینی کولر‌های گازی پنجره‌ای در جنوب کشور اجرا شده و در مجموع بیش از ۶۰ میلیون کیلووات‌ساعت گواهی صرفه‌جویی توسط توانیر صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا فاتح افزود: شرکت توانیر در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو، برنامه بهینه‌سازی مصرف برق را از سه مسیر اصلی دنبال می‌کند که شامل بازار بهینه‌سازی انرژی، سرمایه‌گذاری صنایع در کاهش مصرف و فعالیت شرکت‌های کارور برق است.

وی درباره بازار بهینه‌سازی انرژی گفت: در این مدل، سرمایه‌گذاران با تعریف و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و تأیید نهایی ساتبا، مشمول دریافت گواهی صرفه‌جویی می‌شوند که قابلیت معامله در بورس انرژی دارد.

فاتح با اشاره به آغاز به کار این بازار از آذرماه ۱۴۰۳ ادامه داد: تاکنون ۳۱ طرح در زمینه‌هایی، چون اصلاح روشنایی معابر، تعویض موتور کولر‌های آبی با نمونه‌های پربازده و جایگزینی کولر‌های گازی پنجره‌ای در جنوب کشور اجرا شده و در مجموع بیش از ۶۰ میلیون کیلووات‌ساعت گواهی صرفه‌جویی توسط توانیر صادر شده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و قرارداد‌های مشترکین شرکت توانیر در تشریح روش دوم گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر نیرو، صنایع می‌توانند با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، سقف مصرف مجاز خود را در دوره‌های ناترازی افزایش دهند.

او افزود: در حال حاضر طرح تعویض ۱۰۰ هزار کولر گازی در مناطق جنوبی و ۲۵۰ هزار موتور کولر آبی در سایر نقاط کشور با سرمایه‌گذاری صنایع انرژی‌بر در حال اجراست.

فاتح در ادامه گفت: در روش سوم، شرکت‌های کارور برق بر اساس مصوبه هیات وزیران تشکیل شده و می‌توانند در قالب قرارداد با شرکت‌های توزیع نیروی برق، پروژه‌های ارتقای بهره‌وری و مدیریت مصرف را اجرا کنند.

به گفته وی، توانیر پس از اندازه‌گیری و صحه‌گذاری نتایج، میزان برق صرفه‌جویی را به این شرکت‌ها تخصیص می‌دهد تا در تابلو آزاد بورس انرژی به مشترکان عرضه شود.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و قرارداد‌های مشترکین شرکت توانیر با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به طرح‌های بهینه‌سازی خاطرنشان کرد:هدف نهایی تمامی این اقدامات، پایداری شبکه برق کشور، توسعه فضای رقابتی برای فعالان بخش خصوصی و تشویق مشترکان به استفاده بهینه از برق است. با حضور گسترده‌تر صنایع و سرمایه‌گذاران در این حوزه، می‌توان امیدوار بود ناترازی برق در ایام اوج‌بار به شکل پایدار کاهش یابد.