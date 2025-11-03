کوهنورد مفقود شده اراکی پیش از پرواز بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی که برای نجات او پرواز کرده بود، جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: بالگرد اورژانس هوایی استان مرکزی امروز برای نجات جان یک کوهنورد اراکی که در ارتفاعات توره دچار حادثه شده بود، به منطقه اعزام شد؛ اما متأسفانه این فرد به دلیل شدت جراحات، جان خود را از دست داد.

بهروز ایران نژاد افزود: بالگرد پس از جست‌وجوی هوایی موفق به شناسایی موقعیت فرد حادثه دیده در ارتفاعات شد و تیم‌های امدادی هلال‌احمر با توجه به مختصات به دست آمده به محل حادثه اعزام و اقدام به انتقال مصدوم از منطقه صعب‌العبور کردند.

متأسفانه بنا بر اعلام عوامل حاضر در صحنه، کوهنورد یاد شده، به دلیل شدت آسیب‌های ناشی از سقوط، در دم جان باخته بود.