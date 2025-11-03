رئیس بهداشت، ایمنی، پدافند غیرعامل و محیط زیست شرکت گاز آذربایجان‌غربی اعلام کرد: در شرایطی که جنگ‌های امروز به حوزه زیرساختی و سایبری کشیده شده‌اند، این شرکت با اقدامات اساسی و برنامه‌ریزی هدفمند، در زمره شرکت‌های برند کشور در حوزه پدافند غیرعامل قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسن مددی، با اشاره به اهمیت تاب‌آوری زیرساخت‌ها گ، گفت: در جنگ‌های نوین، هدف اصلی آسیب به زیرساخت‌هاست و ما باید از هم‌اکنون با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از این سرمایه‌های حیاتی حفاظت کنیم تا روند خدمت‌رسانی به مردم دچار مشکل نشود.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر، مهم‌ترین دغدغه ما حفظ استمرار و پایداری زیرساخت‌ها بود تا شبکه‌های حیاتی از آسیب مصون بمانند. در این مسیر، مجموعه شرکت گاز استان اقدامات مؤثری را در زمینه مقاوم‌سازی و ارتقای پدافند غیرعامل انجام داده است.

مددی با اشاره به جایگاه ویژه شرکت گاز آذربایجان‌غربی در اجرای سیاست‌های پدافند غیرعامل، تأکید کرد: این شرکت با اجرای برنامه‌های تخصصی، آموزش نیرو‌ها و ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، امروز به‌عنوان یکی از شرکت‌های شاخص در حوزه پدافند غیرعامل شناخته می‌شود.

وی در پایان از تلاش‌های مهندس رضازاده، از پیشکسوتان این حوزه، قدردانی کرد و گفت: ایشان سال‌ها در مسیر ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل تلاش کردند و نقش مؤثری در شکل‌گیری زیرساخت‌های ایمن شرکت داشتند.