رئیس بهداشت، ایمنی، پدافند غیرعامل و محیط زیست شرکت گاز آذربایجانغربی اعلام کرد: در شرایطی که جنگهای امروز به حوزه زیرساختی و سایبری کشیده شدهاند، این شرکت با اقدامات اساسی و برنامهریزی هدفمند، در زمره شرکتهای برند کشور در حوزه پدافند غیرعامل قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسن مددی، با اشاره به اهمیت تابآوری زیرساختها گ، گفت: در جنگهای نوین، هدف اصلی آسیب به زیرساختهاست و ما باید از هماکنون با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از این سرمایههای حیاتی حفاظت کنیم تا روند خدمترسانی به مردم دچار مشکل نشود.
وی افزود: در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر، مهمترین دغدغه ما حفظ استمرار و پایداری زیرساختها بود تا شبکههای حیاتی از آسیب مصون بمانند. در این مسیر، مجموعه شرکت گاز استان اقدامات مؤثری را در زمینه مقاومسازی و ارتقای پدافند غیرعامل انجام داده است.
مددی با اشاره به جایگاه ویژه شرکت گاز آذربایجانغربی در اجرای سیاستهای پدافند غیرعامل، تأکید کرد: این شرکت با اجرای برنامههای تخصصی، آموزش نیروها و ارتقای سطح آمادگی عملیاتی، امروز بهعنوان یکی از شرکتهای شاخص در حوزه پدافند غیرعامل شناخته میشود.
وی در پایان از تلاشهای مهندس رضازاده، از پیشکسوتان این حوزه، قدردانی کرد و گفت: ایشان سالها در مسیر ترویج و نهادینهسازی فرهنگ پدافند غیرعامل تلاش کردند و نقش مؤثری در شکلگیری زیرساختهای ایمن شرکت داشتند.