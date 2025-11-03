پخش زنده
رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان از بخشش محکوم به قصاص پس از ۱۳ سال در شهرستان دزفول و ختم شدن پرونده قتل به صلح و سازش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی گفت: در راستای اجرای پویش ملی «به احترام حضرت زینب (س)، میبخشم» و با تلاشهای مستمر شورای حل اختلاف شهرستان دزفول، یکی از قدیمیترین پروندههای قتل در استان خوزستان با اعلام رضایت خانواده مقتول به صلح و سازش ختم شد.
وی افزود: پرونده قتل مربوط به حادثهای در شهرستان شوش بود که با پیگیریهای شورای حل اختلاف و همراهی معتمدین، ریشسفیدان و صلحیاران، خانواده مقتول با نگاهی انسانی و دینی، از حق قصاص گذشت کردند.
حجتالاسلام و المسلمین امانت بهبهانی امانت بهبهانی تصریح کرد: این بخشش در امتداد سیره نورانی حضرت زینب (س) و با الهام از روحیه ایثار و همدلی مردم خوزستان صورت گرفت و نشان داد که فرهنگ گذشت و سازش در استان، زنده و جاری است.
رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان میگوید: این اقدام ارزشمند، علاوه بر تسکین آلام خانوادهها، جلوهای از همبستگی اجتماعی و دینی مردم استان را به نمایش گذاشت و در مسیر تحقق عدالت ترمیمی گام مؤثری بود.
معاون رئیس کل دادگستری خوزستان بیان داشت: شورای حل اختلاف استان خوزستان با تمام ظرفیت انسانی، اجتماعی و فرهنگی خود در مسیر گسترش فرهنگ گذشت و سازش با قدرت، انسجام و ارادهای راسخ حرکت میکند و مصمم است خوزستان را به یکی از پیشتازان عدالت ترمیمی و همبستگی اجتماعی در کشور تبدیل کند.