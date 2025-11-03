پخش زنده
مسئول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران واحد HSE شرکت گاز آذربایجانغربی گفت: پدافند غیرعامل نوعی دفاع هوشمند بدون استفاده از سلاح است که هدف آن کاهش خسارتها و هزینهها در برابر تهدیدهای پیچیده امروز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بهرام رحیمی، با اشاره به اهمیت آمادگی سازمانی در برابر تهدیدهای نوین، اظهار کرد: امروزه کشورها با مجموعهای از تهدیدهای فیزیکی، سایبری، رسانهای، زیستی و اقتصادی و حتی تهدیدهای ترکیبی روبهرو هستند و برای مقابله مؤثر با آنها، پدافند غیرعامل باید در همه سطوح اجرایی نهادینه شود.
وی افزود: پدافند غیرعامل، در واقع دفاع هوشمند بدون سلاح است و هدف اصلی آن، کاهش خسارات احتمالی، افزایش تابآوری زیرساختها و استمرار خدمات حیاتی کشور در شرایط بحران است.
رحیمی با اشاره به وضعیت مطلوب شرکت گاز آذربایجانغربی در حوزه پدافند غیرعامل، گفت: خوشبختانه در این شرکت برای بیشتر حوزهها، دستورالعملهای مدون و اجرایی در سه بخشِ پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران تدوین شده است و همکاران ما با این ضوابط آشنایی کامل دارند.
مسئول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران واحد HSE شرکت گاز آذربایجانغربی در پایان با بیان اینکه یکی از چالشهای موجود در اجرای اصول پدافند غیرعامل، نگاه تشریفاتی به آن است، ادامه داد: تا زمانی که تصور کنیم این الزامات صرفاً جنبه اداری یا صوری دارند، نمیتوان به آمادگی واقعی دست یافت؛ پدافند غیرعامل باید بهعنوان یک فرهنگ در مجموعه نهادها و سازمانها جاری شود.