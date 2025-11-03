مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه از کاهش ۴۹ درصدی میزان آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های زاگرس در سال جاری با مشارکت مردم و بسیج امکانات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه رستمی گفت: در سال جاری با وجود شروع زودهنگام فصل خشک و حریق و همچنین تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر سطح جنگل‌ها و مراتع، اقدامات پیشگیرانه شامل به‌کارگیری دیده‌بانان در مناطق بحرانی، بسیج امکانات و همکاری تشکل‌ها و جوامع محلی، میزان حریق‌ها کاهش یافت.

وی افزود: از مجموع ۵۲۷ هزار هکتار اراضی جنگلی استان، حدود ۲۶۰۰ هکتار دچار آتش‌سوزی شده است که معادل کمتر از نیم درصد از وسعت جنگل‌ها است. شدت حریق در بسیاری از مناطق پایین بوده و درصد قابل توجهی از درختان جنگلی خسارت جبران‌ناپذیر ندیده‌اند و عمدتاً پوشش گیاهی زیر اشکوب سوخته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت : تهیه نقشه ریسک حریق جنگل‌ها،آماده شده ودر سامانه ملی حریق کشور بارگذاری شده و شهرستان‌های کرمانشاه، اسلام‌آبادغرب و گیلان‌غرب به‌عنوان مناطق پرخطر شناسایی شده‌اند.

وی ادامه داد: عملیات احیا پس از وقوع حریق شامل قرق مناطق آسیب‌دیده و کاشت گونه‌های بومی است و مشارکت مردم و جوامع محلی نقش کلیدی در موفقیت این طرح‌ها دارد.

رستمی تصریح کرد: دوره طبیعی بازگشت پوشش گیاهی جنگل‌ها حدود ۱۵ سال است، اما با حضور و مشارکت مردم این زمان می‌تواند به ۱۰ سال یا کمتر کاهش یابد.

وی افزود: کارشناسان منابع طبیعی بر اهمیت سازگاری اکوسیستم‌ها با آتش و بازسازی طبیعی گیاهان تأکید دارند و بسیاری از گونه‌های گیاهی پس از آتش با جوانه‌زنی مجدد، روند احیا را تسریع می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: اداره کل منابع طبیعی پس از هر آتش‌سوزی، عملیات نقشه‌برداری و احیای جنگل‌ها در مناطق آسیب‌دیده را انجام می‌دهد و ترکیب گونه‌های بومی هر منطقه حفظ و بازسازی تدریجی پوشش گیاهی دنبال می‌شود.

وی افزود: در استان، هفت شهرستان دارای جنگل بیش از ده گروه واکنش سریع اطفای حریق تجهیز شده‌اند و تجهیزات شامل دمنده، کوله‌پشتی امدادی و لباس‌های ایمنی توسط خیرین و طبیعت‌دوستان اهدا شده است.

تأمین تجهیزات نوین از جمله پهپاد‌های رصدکننده، آب‌فشان‌ها و بالگرد‌های اطفای حریق موجب افزایش توان نیرو‌های امدادی و مدافعان طبیعت خواهد شد.