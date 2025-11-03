پخش زنده
حدود ۶۰ درصد از اموال ملکی آموزش و پرورش استان اصفهان سند دار هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ حقوقی، املاک و حمایت قضایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان از روند شناسایی، مستندسازی و دریافت سند مالکیت برای املاک این اداره کل در استان خبر داد و گفت: حدود پنجهزار و ۸۰۰ فقره ملک در اختیار آموزش و پرورش استان قرار دارد که حدود ۶۰ درصد آنها دارای سند رسمی مالکیت هستند و برای حدود ۴۰ درصد دیگر نیز فرآیند دریافت سند در حال اجرا است.
فرج مددی افزود: هم اکنون حدود دو هزار و سیصد تا دو هزار و چهارصد فقره ملک بدون سند رسمی متعلق به این اداره کل در استان وجود دارد که بخشی از آنها در مناطق شهری و بخشی در مناطق روستایی قرار دارند.
وی گفت: در برخی شهرستانها پیشرفت قابلتوجهی در این خصوص حاصل شده و بیشتر املاک سنددار شدهاند و تنها موارد خاصی باقی مانده که آنها نیز در دست پیگیری هستند.
رئیس ادارۀ حقوقی، املاک و حمایت قضایی ادارهکل آموزشوپرورش استان اصفهان ادامه داد: بخشی از املاک آموزش و پرورش شامل سرانههای آموزشی در مناطق تازهتأسیس شهری است که با همکاری شهرداریها و در قالب توافقهای قانونی در حال تثبیت مالکیت است.
مددی شهرستانهای غربی استان از جمله فریدونشهر و چادگان را از مناطق موفق در زمینه سنددار کردن املاک برشمرد و گفت: در سه سال گذشته تنها یک کارشناس حقوقی فعال در این مناطق موفق به دریافت بیش از ۱۲۰ سند مالکیت شده است.