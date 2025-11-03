وی افزود: همچنین پیرو گزارشات مردمی متعدد مبنی بر مداخله یکی از عطاری‌های سطح شهر در امور پزشکی و درمانی و انجام حجامت و فروش دارو، کارشناسان نظارت بر درمان و کارشناسان غذا و دارو به محل مراجعه و پس از محرز شدن تخلف، محل مذکور پلمب و متخلفین به مراجع قانونی ارجاع داده شدند.

رئیس مرکز بهداشت بروجرد گفت: طبق گزارشات واصله، عطاری مذکور با استفاده از ناآگاهی مردم اقدام به ویزیت بیماران و مداخله در امور درمانی نموده و شکایات بسیار از ایجاد عوارض ناشی از درمان توسط وی ثبت شده است.