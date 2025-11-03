پلمب ۳ واحد صنفی متخلف در بروجرد
رئیس مرکز بهداشت بروجرد گفت: ۳ واحد صنفی به دلیل رعایتنکردن موازین بهداشتی و فروش غیرمجاز داروی گیاهی پلمب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،زهرا کردی اظهار کرد: در بازرسی کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی یک کارگاه شیرینیپزی و یک نانوایی به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی با دستور قاضی تعزیرات حکومتی و همکاری پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: همچنین پیرو گزارشات مردمی متعدد مبنی بر مداخله یکی از عطاریهای سطح شهر در امور پزشکی و درمانی و انجام حجامت و فروش دارو، کارشناسان نظارت بر درمان و کارشناسان غذا و دارو به محل مراجعه و پس از محرز شدن تخلف، محل مذکور پلمب و متخلفین به مراجع قانونی ارجاع داده شدند.
رئیس مرکز بهداشت بروجرد گفت: طبق گزارشات واصله، عطاری مذکور با استفاده از ناآگاهی مردم اقدام به ویزیت بیماران و مداخله در امور درمانی نموده و شکایات بسیار از ایجاد عوارض ناشی از درمان توسط وی ثبت شده است.
کردی افزود: همچنین انواع داروهای غیرمجاز از جمله ماهوارهای، چاقی و لاغری، کمک جنسی و قرصهای دستساز (حب) در اين واحد صنفی كشف و ضبط شد.️ وی اظهار کرد: لازم به ذکر است عطاریها مجاز به ویزیت، مشاوره درمانی تخصصی، تجویز دارو چه گیاهی و چه شیمیایی و یا ساخت و ترکیب دارو برای درمان بیماری خاص نیستند و تشخیص بیماری و تجویز، تنها در صلاحیت پزشک عمومی و متخصص است.