برگزاری مسابقات دوچرخه سواری دانشآموزی در آبادان
به مناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانشآموز، مسابقات دوچرخه سواری با حضور جمعی از دانشآموزان آبادانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسئول هیئت دو چرخه سواری آبادان گفت: هدف از برگزاری این رقابتها، استخراج و شناسایی استعدادهای ورزشی در سطح آموزشگاههاست تا بتوان از میان آنها نیروهای مستعد را برای تیمهای آینده آبادان انتخاب کرد.
همایون علیزاده افزود: تیم دوچرخه سواری آبادان سال گذشته توانست در بخش سرعت و استقامت عنوان قهرمان ایران را بهدست آورد و این موفقیتها حاصل شناسایی و پرورش استعدادهایی است که از میان همین مسابقات آموزشی کشف میشوند.
او با تبریک روز دانشآموز گفت: این رقابتها با همکاری آموزش و پرورش و با حضور دانشآموزان پرتلاش و مسئولان ورزشی برگزار شد.
