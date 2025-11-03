به مناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، مسابقات دوچرخه سواری با حضور جمعی از دانش‌آموزان آبادانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مسئول هیئت دو چرخه سواری آبادان گفت: هدف از برگزاری این رقابت‌ها، استخراج و شناسایی استعداد‌های ورزشی در سطح آموزشگاه‌هاست تا بتوان از میان آنها نیرو‌های مستعد را برای تیم‌های آینده آبادان انتخاب کرد.

همایون علیزاده افزود: تیم دوچرخه سواری آبادان سال گذشته توانست در بخش سرعت و استقامت عنوان قهرمان ایران را به‌دست آورد و این موفقیت‌ها حاصل شناسایی و پرورش استعداد‌هایی است که از میان همین مسابقات آموزشی کشف می‌شوند.

او با تبریک روز دانش‌آموز گفت: این رقابت‌ها با همکاری آموزش و پرورش و با حضور دانش‌آموزان پرتلاش و مسئولان ورزشی برگزار شد.