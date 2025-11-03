به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مصطفی اشتا با اشاره به ضرورت رفع مشکلات جاده‌ای این بخش در راستای توسعه گردشگری گفت: ۶۵۰ میلیارد ریال برای بهسازی ۲.۵ کیلومتر از جاده پامنار و تعریض جاده لیوس اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: نبود جاده مناسب به عنوان یکی از مطالبات اصلی اهالی روستا‌های بخش شهیون مطرح بوده که بررسی‌ها و پیگیری‌های زیادی توسط نماینده و فرماندار دزفول برای رفع این مشکل انجام شده است.

اشتا افزود: مسیر سه راهی تا روستای پامنار حدود ۹ کیلومتر است که زیرسازی ۲.۵ کیلومتر از مسیر سه راهی تا روستای رزگه از ۲ ماه پیش آغاز شده و اکنون آماده آسفالت است و باید پل‌ها احداث شوند.

بخشدار شهیون دزفول تصریح کرد: این اعتبار در بازدید میدانی که توسط نماینده و فرماندار دزفول همراه با مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای خوزستان از مسیر انجام شد، اختصاص یافت که ۴۵۰ میلیارد ریال برای جاده پامنار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای جاده لیوس هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه بهسازی مسیر روستای دیونی و ورودی روستای آبیدسره یک و ۲ توسط نماینده و فرماندار دزفول در حال پیگیری است، گفت: مسیر این روستا‌ها قرار است توسط قرارگاه محرومیت زدایی سپاه آسفالت شود.

این مقام مسئول درخصوص وضعیت جاده احمدفداله می‌گوید: این جاده ناهموار بود که عملیات بهسازی فاز نخست آن به طول هشت کیلومتر از احمدفداله تا گاگلینه توسط نیروی زمینی سپاه آغاز شد و انتظار می‌رود تا قبل از بارندگی آسفالت شود.

۱۲ کیلومتر از مسیر روستای شوی مسیرشکافی شد

بخشدار شهیون دزفول درخصوص بهسازی جاده روستای شوی نیز گفت: طی بازدیدی که سال ۹۸ از این جاده انجام شد این مسیر ۲۲ کیلومتر پیاده روی داشت که در این مدت، مسیرشکافی ۱۲ کیلومتر از مسیر از محل اعتبارات ارزش افزوده روستا‌های فاقد دهیاری انجام شد و ۱۰ کیلومتر باقی مانده تا شوی نیز توسط امور عشایر انجام خواهد شد.

وی افزود: در صورت تکمیل این جاده، افرادی که قصد سفر به روستای شوی را دارند از این مسیر استفاده خواهند کرد.

اشتا به ضرورت تکمیل این جاده اشاره و اظهارکرد: تصادف‌های منجر به فوت زیادی در این جاده به علت نداشتن ایمنی و ناهموار بودن رخ می‌دهد ضمن اینکه سوخت موردنیاز اهالی نیز باید از طریق این مسیر به دست آنها برسد که امیدواریم با همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی تکمیل شود.

وی با بیان اینکه مصالح موردنیاز برای اجرای طرح از طریق قطار جابجا می‌شوند، افزود: در صورت تکمیل این جاده تردد خودرو به راحتی انجام خواهد شد و بسیاری از مشکلات اهالی برطرف خواهد شد ضمن اینکه برای برق‌رسانی به این روستا‌ها نیز مسیر باید جاده داشته باشد.

بخش شهیون دزفول با حدود ۱۲ هزار نفر جمعیت پنج دهستان دارد؛ این بخش در ارتفاعات خوزستان واقع شده است و با استان‌های لرستان و چهارمحال و بختیاری مرز مشترک دارد.

اهالی این بخش با مشکلات زیرساختی متعددی مواجه هستند.