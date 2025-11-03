پخش زنده
کانون پرورش فکری در هفته کتاب، با برنامههایی خلاقانه و نوآورانه، کودکان و نوجوانان را به کتابخوانی دعوت کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی و هنری، به استقبال این رویداد ملی رفته است.
این برنامهها از نمایش کتابفیلمها کودک و نوجوان تا نشستهای تخصصی و دورههای آموزشی برای کتابداران است.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رویکردی خلاقانه و فراگیر، میزبان مجموعهای از برنامههای متنوع برای گروههای مختلف نیز میباشد.
برنامههای این مرکز شامل نشستهای باشگاههای کتابخوانی با محوریت نهجالبلاغه، رویداد ملی «کتابال» ویژه نوجوانان پسر، و نمایشگاههایی از کتابهای حسیلمسی برای کودکان با نیازهای ویژه است.
همچنین نمایشگاه آثار تصویرگران ایرانی که موفق به دریافت جوایز بینالمللی شدهاند یا با ناشران خارجی همکاری داشتهاند، در کنار رویدادهایی با محوریت هنرمندان برجستهای، چون علیاکبر صادقی و مهرک علیصابونچی برگزار می شود..
در بخش ترویجی، پویشهای کتابخوانی، مهروارههای فرهنگی، و برنامه «دو پنجره» با حضور نویسندگان و شاعران در سراسر کشور اجرا میشود.
دوره آموزشی دو روزه برای کتابداران با تمرکز بر کتابخانههای دیجیتال، بازدید از کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی، و آغاز تدوین پرونده هنرمندان و اصطلاحنامه دو زبانه نیز از دیگر اقدامات این نهاد فرهنگی است.
در بخش رسانهای، نمایش ۱۰ عنوان کتابفیلم تولیدی کانون از جمله «ماهیگیر و بهار»، «قدم یازدهم» و «آهوی گردندراز» به نمایش گذاشته خواهد شد.
نشستهایی با موضوعاتی، چون «اهمیت معنا در زندگی»، «نقد ادبی و مهارت زندگی»، و «نقش خانواده در ترویج کتابخوانی» نیز برگزار میشود.
برنامه «کتابخوانی پژوهشمحور؛ از لذت تا اندیشه» نیز با هدف پرورش تفکر انتقادی در کودکان و نوجوانان طراحی شده است.