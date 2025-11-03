به علت وقوع دمای کمتر از صفر درجه سانتیگراد، سرمازدگی محصولات کشاورزی باقیمانده در مناطق سردسیر محتمل است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی، سطح زرد شماره ۳۴ استان مرکزی صادر شد.

توصیف سامانه: ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی و تداوم کاهش دمای هوا.

زمان شروع: شب دوشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ و زمان پایان: صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ خواهد بود.

نوع مخاطره: روند کاهش دمای شبانه تداوم خواهد یافت و در مناطق سردسیر استان به کمتر از صفر درجه خواهد رسید. (سرمای شبانه طی روز‌های بعد با شدت کمتر تداوم خواهد یافت.)

منطقه اثر: اراک، آشتیان، تفرش، خمین، خنداب، دلیجان، زرندیه، شازند، غرق آباد، فراهان، کمیجان، محلات و دامنه و ارتفاعات ساوه.

اثر مخاطره: احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی باقیمانده در مناطق سردسیر و احتمال خسارت ناشی از یخ زدگی ماشین آلات کشاورزی و تاسیسات آبیاری در مناطق سردسیر.

توصیه:

تسریع در برداشت محصولات زراعی و باغی باقیمانده؛

تنظیم دمای گلخانه‌ها وسالن‌های مرغداری، پرورش قارچ و..؛

انتقال محصولات برداشت شده به انبار‌های استاندارد؛

و انجام اقدامات مقتضی برای جلوگیری از یخزدگی آب ماشین آلات کشاورزی و تاسیسات آبیاری.