حکم استخدامی هزار و ۵۴۳ نفر از پذیرفته‌شدگان قطعی آزمون استخدامی آموزش و پرورش صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منابع انسانی و امور اداری اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان با اشاره به برگزاری آزمون استخدامی ماده ۲۸ گفت: درمرحله نخست فراخوان وزارت آموزش‌وپرورش برای جذب نیرو‌های ماده ۲۸ و پس از برگزاری آزمون کتبی و عملی، سه هزار و ۱۷۷ نفر پذیرفته شدند که از این تعداد هزار و ۵۴۳ نفر پس از قبولی قطعی و اجرای مراحل تکمیلی، حکم استخدامی پذیرفته شدگان نهایی صادر شد.

مهران شرف‌الدین افزود: همچنین هزار و ۹۴۳ نفر دیگر به نواحی و مناطق معرفی و فرآیند‌های مربوط به گزینش و صدور احکام آنان هم تکمیل شد.

وی ادامه داد: افزون بر این، بیش از هزار نفر از ورودی‌های سال ۱۴۰۰ دانشگاه فرهنگیان که در سال ۱۴۰۴ فارغ‌التحصیل شدند، پس از تأیید فرم فارغ‌التحصیلی، احکام قطعی ایشان صادر گردید.

شرف الدین به روند رتبه‌بندی فرهنگیان اشاره کرد و گفت: حدود ۶۰ هزار همکار شاغل در استان مشمول نظام رتبه‌بندی هستند و ارتقای رتبه برای واجدان شرایط و افراد بدون رتبه انجام می‌شود.

وی درباره فرآیند پرداخت حقوق فرهنگیان افزود: حقوق فرهنگیان به‌صورت متمرکز از وزارت آموزش‌وپرورش و بر اساس اطلاعات سامانه نیروها، پرداخت می‌شود.

شرف الدین به موضوع نقل‌وانتقالات فرهنگیان هم اشاره کرد و گفت: حدود هفت هزار نفر در فرآیند نقل‌وانتقالات شرکت کردند که از این تعداد بیش از چهار هزار نفر درون و برون‌استانی جابه‌جا شدند و بیش از صد نفر از سایر دستگاه‌ها به آموزش‌وپرورش منتقل و حدود ۲۰۰ نفر هم به دانشگاه فرهنگیان، دفاتر نمایندگان مجلس و سایر نهاد‌ها مأمور به خدمت شدند.

وی با اشاره به موضوع بازنشستگی فرهنگیان استان افزود: حدود هزار و ۵۶۰ نفر در سال جاری ۱۴۰ بازنشسته می‌شوند و پرونده‌های آنان برای صدور پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی به حوزه مالی ارجاع شده است.