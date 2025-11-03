پخش زنده
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بازدید از مرکز مانیتورینگ شرکت ملی نفت ایران، فرصت مناسبی است تا بتوانیم مسائل و مشکلات موجود در صنعت نفت را از نزدیک بررسی کرده و برای رفع آنها از طریق لایحه بودجه و سایر ابزارهای قانونی اقدام کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نصرالله پژمانفر از مرکز مانیتورینگ شرکت ملی نفت ایران بازدید کرد.
وی افزود: در این بازدید، اعضای کمیسیون بر این باور بودند که باید روند نصب مترینگها یا ایستگاههای اندازهگیری در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز با سرعت بیشتری انجام شود و البته مجلس نیز در این زمینه از وزارت نفت حمایت میکند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت نفت باید با دقت و سرعت بیشتری مسیر پیشرفتهای خود را ادامه دهد و مجلس نیز از طریق ابزارهای قانونی از این صنعت حمایت میکند.