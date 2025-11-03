پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی زنجان گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با شعار محوری «مرگ بر آمریکا» و «متحد و استوار مقابل استکبار» با حضور پرشور مردم ولایتمدار زنجان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر زنجان از چهارراه امیرکبیر تا میدان انقلاب از ساعت ۰۹:۳۰ آغاز میشود و سخنران مراسم نیز امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، خواهد بود.
شهرستان زنجان:
نیک پی: از مقابل اداره آموزش و پرورش تا مسجد حضرت ابوالفضل (ع) ساعت ۱۰:۰۰
ارمغانخانه: از میدان سردار سلیمانی تا مسجد امیرالمومنین ساعت ۱۰:۰۰
شهرستان ابهر:
ابهر: چهارراه امام حسین ع به سمت میدان آسیاب ساعت ۱۰:۰۰
صایین قلعه: مسجد صاحب الزمان (عج) به سمت بوستان شهدای گمنام ساعت ۱۰:۰۰
هیدج: میدان شهرداری به سمت مسجد صاحب الزمان (عج) ساعت ۱۰:۰۰
شهرستان خرمدره:
خرم دره:میدان امام حسین (ع) تا چهارراه قائم (عج) ساعت: ۱۰:۰۰
شهرستان طارم:
آببر: ازمیدان امام علی (ع) تا مصلی نماز جمعه ساعت: ۱۰:۰۰
گیلوان: از مسجد بازار تا میدان امام خمینی (ره) ساعت: ۱۰:۰۰
چورزق: از تقاطع معلم به سمت مسجد امام حسین (ع) ساعت: ۱۰:۰۰
شهرستان ایجرود:
زرین آباد: از مقابل سپاه ناحیه ایجرود به سمت خیابان تربیت ساعت: ۰۹:۴۵
حلب: ازمقابل بخشداری تا مسجدجامع ساعت: ۱۰:۰۰
شهرستان خدابنده:
قیدار:میدان شهدا تا مزار مطهر شهدا ساعت: ۱۰:۰۰
سجاس: میدان رکن الدین سجاسی تا امامزاده سید ابراهیم (ع) ساعت: ۱۰:۰۰
زرین رود:از سه راهی همدان بسمت میدان توحید ساعت: ۱۰:۰۰
گرماب:از میدان معلم تا مسجد جامع ساعت: ۱۰:۰۰
نوربهار:مقابل شرکت تعاونی تا مزار مطهر شهدا ساعت: ۱۰:۰۰
سهرورد:از مسجد امام حسین (ع) تا مزار مطهر شهدا ساعت: ۱۰:۰۰
کرسف:از میدان شهرداری تا مزار مطهر شهدای گمنام ساعت: ۱۰:۰۰
شهرستان ماهنشان:
ماهنشان:مسجد ولیعصر تا مصلی امام خمینی (ره) ساعت: ۱۰:۳۰
دندی: از بلوار سردار سلیمانی شهرک کالسیمین تا مزار شهدا ساعت: ۱۰:۳۰
شهرستان سلطانیه:
سلطانیه: از مقابل مسجد فاطمه الزهراء تا مزار شهداء ساعت:۰۹:۳۰
گوزلدره: از مسجد جامع تا میدان امام حسین (ع) ساعت: ۱۰:۰۰