

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها با عملکردی درخشان موفق به کسب سه مدال رنگارنگ شدند. ابوالفضل زندی با ایستادن بر سکوی قهرمانی در وزن منفی ۵۸ کیلوگرم مدال طلا را از آن خود کرد، مهدی حاجی‌موسایی در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و امیرسینا بختیاری نیز در وزن منفی ۷۴ کیلوگرم مدال برنز را به گردن آویخت.

مسعود حجی زواره رئیس هیئت تکواندو استان کرمانشاه به عنوان مدیر تیم‌های ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها حضور داشت.

بدین ترتیب تیم ملی تکواندو ایران با کسب این افتخار ارزشمند، بار دیگر نام کشورمان را در میان قدرت‌های برتر تکواندوی جهان قرار داد.