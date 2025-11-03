پخش زنده
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان مهاباد، در ابلاغیهای مسیرهای راهپیمایی «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» در این شهرستان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهاباد گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته برای راهپیمایی روز ۱۳ آبان امسال، فردا از ساعت ۱۰:۳۰ حرکت برادران از میدان اقبال لاهوری و حرکت خواهران از مقابل تالار وحدت مهاباد خواهد بود و با حرکت به سمت خیابان طالقانی غربی در میدان جمهوری اسلامی با اجرای برنامههای متنوع اجتماع خواهند کرد.
حجتالاسلام رضا ابراهیمی افزود: از تمامی مردم شریف، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، فرهنگیان، دانشجویان و دانشآموزان عزیز دعوت می کنیم همراه خانوادههای خود در این راهپیمایی باشکوه شرکت کنند.