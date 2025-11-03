به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ سید حجت فتاحی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل گفت: به منظور برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان، محدودیت‌ها و تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی در محل اجرای مراسم به مرحله اجرا درخواهد آمد. این اقدامات در راستای ارتقاء ایمنی تردد در دو فاز مجزا انجام خواهد شد.

وی افزود: فاز اول محدودیت‌ها از ساعت ۲۴:۰۰ بامداد روز ۱۳ آبان آغاز می‌شود. در این مرحله، توقف هر نوع وسیله نقلیه در محدوده ایستگاه سرعین تا چهارراه بازار ممنوع است. در صورت مشاهده توقف، خودرو‌ها از طریق جرثقیل به مکان ایمن منتقل خواهند شد.

سرهنگ فتاحی ادامه داد: فاز دوم از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز ۱۳ آبان تا اتمام مراسم اعمال خواهد شد. در این بازه زمانی، محدودیت‌های ترافیکی در تمامی معابر منتهی به هسته مرکزی شهر اعمال می‌شود. این معابر شامل ایستگاه سرعین، میدان ۱۵ خرداد، سه‌راهی دانش به میدان شریعتی، چهارراه ورزش و خیابان شیخ صفی به چهارراه امام، و همچنین مسیر‌های پل پیر عبدالملک، تقاطع امام حسین، و چهارراه عالی‌قاپو به سمت چهارراه بازار هستند. در شهرستان‌های تابعه نیز تمامی مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم شامل محدودیت و ممنوعیت ترافیکی خواهند بود.

رئیس پلیس راهور استان اردبیل تصریح کرد: در صورتی که خودروی همشهریان عزیز به خارج از رینگ هدایت شده باشد، می‌توانند با تماس با شماره تلفن‌های **۱۱۰ و ۱۲۰** از محل توقف و انتقال خودروی خود مطلع شوند.

در پایان، سرهنگ فتاحی بیان کرد: انتظار می‌رود همشهریان عزیز همچون سالیان گذشته، خادمان و خدمتگزاران خود در پلیس راهنمایی و رانندگی را درجهت خدمت‌رسانی هرچه بهتر یاری نمایند.