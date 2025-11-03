پخش زنده
ائتلاف مساجد جهان در دفاع از مسجدالاقصی و شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی، در بیانیهای شدیداللحن طرح ظالمانه و تحریکآمیز قانونگذاران ایالات متحده برای حاکمیت رژیم صهیونیستی بر مسجدالاقصی را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از تقریب، شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی و ائتلاف مساجد جهان در دفاع از مسجدالاقصی، در بیانیهای مشترک، اعلام کردند که بر اساس گزارشها، این طرح توسط «کلودیا تنی» و «کلی هیگینز» تدوین شده و لابیهای صهیونیستی از جمله سازمان صهیونیستی آمریکا و بنیاد حقیقت خاورمیانه، از آن حمایت میکنند.
در این بیانیه آمده است: این طرح نقض بیسابقه قوانین بینالمللی، قداست مذهبی و توافقنامه وادی عرب ۱۹۹۴ است که قیمومیت اردن بر مسجدالاقصی را به رسمیت میشناسد.
۱. حمله مستقیم به جهان اسلام
این اقدام یک مسئله دیپلماتیک نیست، بلکه تحریکی مذهبی است که قلب دو میلیارد مسلمان را هدف قرار داده است. مسجدالاقصی مکانی سیاسی نیست که بتوان در مورد آن مذاکره، تقسیم یا ادعا کرد. این نخستین قبله اسلام و امانتی مقدس برای کل امت است که قرنها مسلمانان از آن محافظت میکنند.
اعلام حاکمیت رژیم صهیونیست بر مسجدالاقصی، اعلام جنگ علیه کرامت معنوی هر مسلمان است. این اقدام از همۀ خطوط قرمز ایمان، تاریخ و بشریت عبور میکند.
۲. بسیج جهانی ائتلاف مساجد جهان در دفاع از مسجدالاقصی
شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی اعلام میکند که ائتلاف مساجد جهان در دفاع از مسجدالاقصی بلافاصله مساجد سراسر جهان را برای دفاع از این مکان مقدس بسیج خواهد کرد.
اقدام مساجد سراسر جهان میتواند شامل موارد زیر باشد:
* برگزاری خطبههای نماز جمعه و نمازگزاران در سراسر آسیا، آفریقا و اروپا در محکومیت پیشنهاد ایالات متحده
* تهیۀ طومارهای جهانی و اعلامیههای عمومی در شوراهای مساجد و موسسات اسلامی
* درخواستهای بین ادیان برای جلوگیری از سیاسی شدن اماکن مقدس
* انتشار اعلامیه اضطراری مشترک رهبران مساجد جهان که خواستار اقدامات متقابل دیپلماتیک، اقتصادی و حقوقی هستند
ائتلاف مساجد جهان در دفاع از مسجدالاقصی با سازمان همکاری اسلامی، الازهر، شورای جهانی مساجد و اوقاف اسلامی قدس برای تشکیل جبهۀ واحد دفاع از مساجد برای حفاظت از جایگاه مسجدالاقصی همکاری خواهد کرد.
۳. نقض قوانین بینالمللی و قیومیت مقدس
هرگونه تلاشی برای تغییر وضعیت مسجدالاقصی قطعنامههای ۲۴۲، ۴۷۸ و ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل که حاکمیت رژیم صهیونیستی بر قدس اشغالی را رد میکنند، نقض میکند. همچنین کنوانسیون چهارم ژنو که الحاق سرزمینهای اشغالی را ممنوع میکند، توافقنامه صلح وادی عربه (۱۹۹۴) که صراحتاً قیومیت اردن بر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی را تایید میکند، نقض میکند.
چنین تلاشی، تجاوز مذهبی و تحریک عمدی است که خطر شعلهور شدن ناآرامیهای جهانی را به همراه دارد.
۴. موضع شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی و ائتلاف مساجد جهان در دفاع از مسجدالاقصی
* مسجدالاقصی و کل حرم شریف از حاکمیت فلسطین و میراث اسلامی جداییناپذیر هستند.
* هیچ نهاد سیاسی حق ندارد وضعیت آن را دوباره تعریف یا تغییر دهد.
* قطعنامه کنگره آمریکا، اقدامی مداخلهجویانه و کفرآمیز است و باید هر ملتی با اکثریت مسلمان با آن مخالفت کند.
* کشورهای مسلمان باید نمایندگان آمریکا را برای ثبت اعتراض رسمی احضار کنند و موضوع را به مجمع عمومی سازمان ملل و دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع دهند.
* وحدت امت اسلامی اکنون باید به دفاع جمعی از مسجدالاقصی، از نظر سیاسی، دیپلماتیک و اخلاقی تبدیل شود.
۵. ندایی به هر مسجد
هر مسجد، قلعه ایمان، خانه صلح و صدای حقیقت است. وقتی مسجدالاقصی تهدید میشود، هر منبری باید برخیزد. منبری که ساکت بماند، همدست است. مومنی که بیکار مینشیند، به عهد خود برای دفاع از مقدسات خیانت میکند. امت در سکوت تماشا نخواهد کرد تا مقدسترین امانت تاریخ مورد بیاحترامی قرار میگیرد.
از کوالالامپور تا استانبول، از جاکارتا تا رباط، از مکه تا ژوهانسبورگ، مساجد برای مسجدالاقصی قیام خواهند کرد.
این بیانیه را «محمد عزمی عبدالحمید»، رئیس شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی (MAPIM)، و «داتوک سری شیخ احمد آونگ»، رئیس ائتلاف مساجد جهان در دفاع از مسجدالاقصی امضا کردند.