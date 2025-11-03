پخش زنده
امروز: -
در دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان خوزستان و معاونان وی، به ۸۶ درخواست هم استانیها پاسخگویی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان، حجت الاسلام سید علی موسوی دهموردی، محمدرحیم اکرمی مقدم، محمدیار ممبینی، رضا زنگنه و رحیم کنارکوهی معاونین قضایی وی و ناصر غلامی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اهواز در این میز خدمت حضور داشتند و به درخواستهای مختلف رسیده در خصوص پروندههای حقوقی و کیفری رسیدگی کردند.
ارتباط نزدیک و بدون واسطه مسئولان قضایی با مردم یکی از سیاستهای مجموعه مدیریت دادگستری استان است و به جز برنامه ملاقات مردمی که شنبهها با هماهنگی قبلی دفتر ارتباطات مردمی در مرکز استان صورت میپذیرد، روزهای جمعه نیز میزهای خدمت در مصلاهای نماز جمعه برگزار میشود.
همچنین برگزاری میزهای خدمت در مناسبتهای ملی و مذهبی و سفر به حوزههای قضایی، برای اطلاع از مشکلات و تدبیر برای ارتقای کمی و کیفی خدمات قضایی به مردم، در دستور کار این دادگستری قرار دارد.