در آستانه فرا رسیدن یوم الله ۱۳ آبان، زنگ استکبار ستیزی در مدارس استان یزد نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد، در مراسمی که به طور نمادین در هنرستان دخترانه میرجلیلی شاهدیه یزد برگزار شد، گفت: ۱۳ آبان به عنوان یک روز تاریخی و نمادین، یادآور فریادهای استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و استعمار است.
علی دهقان بهاءآبادی در سخنانی، ۱۳ آبان را نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: در این روز باید همگان فریاد استکبارستیزی سر دهند و از مظلومان در سراسر جهان دفاع کنند.
وی افزود: امام خمینی (ره) با ترویج فرهنگ مقاومت، ایثار و شهادت، نهال انقلاب اسلامی را آبیاری کرد. خون شهدای دانشآموز، به ویژه شهدای ۱۳ آبان، پایهگذار انقلاب اسلامی و پیروزی ایران در برابر استکبار جهانی بود. نهال انقلاب با خون این شهدای عزیز به ثمر نشست و ما امروز باید ادامهدهنده آن مسیر باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در ادامه گفت: ایران اسلامی در هیچ زمان، چه در گذشته، چه امروز و چه در آینده، تحت سلطه استکبار قرار نخواهد گرفت. با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، استکبار جهانی همواره شکست خورده و هیچگاه نتوانسته است به اهداف شوم خود دست یابد.
دهقان بهاءآبادی همچنین به نقش مهم مدارس در تربیت نسلهای آیندهساز کشور اشاره کرد و بیان کرد: مدرسه اولین سنگر برای دفاع از ارزشهای اسلامی است. از دل مدارس است که ایران اسلامی ساخته میشود و ما باید در مسیر تعلیم و تربیت گامهای مؤثر و مثبتی برداریم. در این راه، دانشآموزان نباید امید به آینده و اعتماد به نظام جمهوری اسلامی را فراموش کنند.
وی در پایان افزود: آموزش و پرورش، سنگری مقاوم در برابر تهاجمات فرهنگی و تهدیدات استکباری است و مدرسه میتواند ترویجدهنده فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری باشد. تمامی حرکتهای سیاسی و مذهبی که در تاریخ کشور شکل گرفته، توسط دانشآموزان و نسل جوان انجام شده است. این نشاندهنده نقش بیبدیل دانشآموزان در حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف کشور است.
۱۳ آبان در تقویم جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی و یادآور سه واقعه مهم تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه، شهادت جمعی از دانشآموزان در محوطه دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ در تاریخ انقلاب اسلامی است.
۴۷امین سالگرد روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فردا با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار» برگزار میشود.