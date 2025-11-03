به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش پرورش فارس گفت: دانش آموز محمد مهدی غلامی از هنرستان تربیت بدنی فرا اندیشان ناحیه یک شیراز در رشته شنا، ماده ۱۰۰ و ۲۰۰ متر پروانه به دو نشان طلا دست یافت.

سید کاظم حسینی بیان اینکه این نشان، نخستین نشان طلای تاریخ شنای ایران در مسابقات آسیایی جوانان بود، تصریح کرد: از ۵ دانش آموز شناگر عضو تیم ملی اعزامی به مسابقات آسیایی ۳ نفر استان فارسی بودند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: پارسا شهشهانی و علیرضا عرب، دیگر دانش آموز فارسی بودند که در این مسابقات شنا حضور داشتند.

وی با اشاره به قهرمانی تیم هندبال ایران در رقابت‌های بحرین، اضافه کرد: در تیم ملی هندبال جمهوری اسلامی ایران نیز دانش آموزان؛ سارینا رستمی از هنرستان تربیت بدنی علیرضایی ناحیه یک شیراز و ملیکا سفی خانی از دبیرستان هیات امنایی راضیه ناحیه چهار شیراز حضور داشتند.

در کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران اعزامی به مسابقات جوانان ۲۰۲۵ آسیا در کشور بحرین، پنج دانش آموز و یک معلم از فارس حضور داشتند.

حسینی افزود: خانم خدیجه قانع از فرهنگیان استان نیز به عنوان سرمربی تیم هندبال، دانش آموزان ورزشکار را در این مسابقات بین المللی هدایت می‌کرد.