تصویب طرح تفصیلی ۳ شهر آذربایجان‌غربی

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: طرح تفصیلی سه شهر سردشت، میاندوآب و سلماس در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان بررسی و تصویب شد.