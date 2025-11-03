برنامهریزی برای ارتقای کیفیت آموزشی همه سطوح تحصیلی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از برنامهریزی برای ارتقای کیفیت آموزشی همه سطوح تحصیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یداله رحمانی، درجلسه شورای آموزش و پرورش استان با تبریک هفته بسیج دانش آموزی و گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانشآموز، گفت: امیدواریم همواره در مسیر تحقق آرمانها و اهداف شهدای عزیزمان گام برداریم. رئیس شورای آموزش و پرورش استان افزود: خوشبختانه با ایدهای که در خصوص ارتقای کیفیت تحصیلی مطرح شد، مصمم شدیم تا در استان، نگاهی عمیقتر به موضوع داشته و به سراغ اصلاح ساختارها برویم. استاندار با تأکید بر اینکه تحول در نظام آموزشی نیازمند صبر و حوصله است، اضافه کرد: نباید از عدم ثبات مدیریتی هراس داشته باشیم بنابراین، باید به سراغ اصلاح ساختار کلی برویم. رحمانی ادامه داد: همه اعضای شورا باید کمک کنند تا این موفقیت حاصل شود و تأکید من این است که علاوه بر تمرکز بر بحث کلاس دوازدهمیها، باید ارتقای کیفیت تحصیلات را از همه سطوح آغاز کنیم. وی با اشاره به ارائه برنامهها برای تمام پایههای تحصیلی، پیشنهاد داد: در جلسه آینده، برنامههای خلاصه شده برای پایههای ابتدایی و دبیرستان تا یازدهم ارائه شود تا با بررسی در شورا بتوانیم مجموعه برنامهای مدون را به عنوان خروجی عملکرد جلسات شورای آموزش و پرورش استان ارائه دهیم. استاندار با اشاره به فرصت پیش روی تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: اگر پیشنهادت خوب برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در سطح کلان کشور ارائه دهیم، قطعاً میتوانیم آن را در بودجه گنجانده و تامین اعتبار کنیم. رحمانی تاکید کرد: برای جلسه آینده شورا، برنامه ارائه و سه موضوع کلیدی که میتواند در سطح کلان در قانون بودجه انعکاس یابد، استخراج و ارائه شود. استاندار گفت: عوامل افت تحصیلی متعدد بوده که بخشی از آن درون سازمانی است و درحیطه اختیارات خودمان بوده و باید برای آن برنامهریزی کنیم و بخش برونسازمانی و به قوانین و مقررات برمیگردد و قدم اول برای حل آن تثبیت روند فعلی و پیگیری در مرکز است. وی با بیان اینکه در گام اول باید روند افت تحصیلی متوقف و رشد مثبت حداقلی را دنبال کنیم، افزود: باید به سمت افزایش حداقل یک نمره در معدل حرکت کنیم. رحمانی با تاکید به اینکه، تجربه نشان داده که ایجاد رقابت، مهمترین عنصر در تحرک بخشی است و باید مکانیزم رقابت را با تشویق تلفیق کنیم، گفت: تشویق به موقع یک دانشآموز، میتواند استعدادی را چندان شکوفا کند که حتی در عرصه جهانی بدرخشد. استاندار از خیرین و فعالان آموزشی، درخواست کرد تا در زمینه تدارک جوایز با همکاری خیرین و نهادهایی مانند قلمچی، کمک کنند. رحمانی به موضوع آموزش معلمان پرداخت و گفت: با وجود حدود ۱۵ هزار معلم دراستان، باید برای ارتقای کیفیت آموزش آنان از طریق آموزشهای مستمر برنامه داشت و دورههای دو سه ماهه تابستانی یا آموزش در طول ترم میتواند بسیار مؤثر باشد. استاندار، اقدامات مطرح شده از قبیل ارزشیابی مستمر، برگزاری آزمونهای شبه نهایی و الگوسازی را ارزشمند خواند و ابراز امیدواری کرد پس از تدوین نهایی، ارائه شود. رحمانی درخصوص مشاوره اظهار داشت: وجود مشاوران حرفهای، متخصص و دلسوز در همه حوزهها ضروری است و لازم نیست حتماً هر مدرسه یا کلاس، مشاور جداگانه داشته باشد، میتوان از مشاورانی بهره برد که به صورت دورهای به مناطق مختلف سرویس میدهند و مسلط به آخرین فناوریهای آموزشی هستند. استاندار با اشاره به اهمیت قرائتخانه یا مطالعه اجباری، خاطرنشان کرد: در گذشته تجربه مطالعه اجباری جمعی با نظارت وجود داشت، اگرچه شرایط امروز متفاوت است، اما باید فضاهای بیشتری برای مطالعه دانشآموزان فراهم کنیم. رحمانی تاکید کرد: جلسه بعدی شورا هفته آینده برگزار شود تا برنامه ۱۱ پایه دیگر نیز ارائه و مرور کلی انجام شود. استاندار با اشاره به عملکرد نسبتاً خوب استان، تصریح کرد: اگرچه عملکرد ما در زمره استانهای خوب کشور قرار دارد، اما توقع و انتظار ما با توجه به ظرفیتهای نیروی انسانی موجود، نباید در هیچ موضوع تحصیلی کوتاهی کرده و از هیچ موردی به سادگی عبور کنیم. رئیس شورای آموزش و پرورش با اشاره به پروژههای مدرسهسازی خاطرنشان کرد: باید وضعیت را به مراتب بهتر از این رقم بزنیم و حتماً تکلیف هشت مدرسه باقیمانده از طرح نهضت مدرسه سازی استان مشخص خواهد شود. استاندار از افتتاح هفت مدرسه در روزهای گذشته خبر داد و گفت: مجموعه قلم چی تاکنون ۱۱۳ مدرسه در استان احداث کرده که جای تشکر دارد و بر اساس گزارشات عملکردها، قطعا همپای استان فارس در رتبه اول خواهیم بود. وی با اشاره به محدودیت وقت و سفر آتی رئیس جمهور، عنوان کرد: فرصت ما محدود است و به زودی میزبان سفر رئیس جمهور خواهیم بود و باید مقدمات راهاندازی سامانه یا اتاق هوشمند نهضت فراهم شود. رحمانی با تأکید بر لزوم کسب رتبه برتر در کشور، تصریح کرد: تأکید نهایی من این است که حتماً در پایان سال، بهترین عملکرد را در اجرا و تحقق اهداف طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی در بین همه استانهای کشور داشته باشیم. وی یادآور شد: سهم مدارس سنگی در استان ما ۱۴.۵ درصد است، در حالی که سهم جمعیتی ما تنها یک درصد است، این آمار نشان میدهد مشکلات ما ۱۴.۵ برابر بیشتر است و اگر عملکرد برتری نداشته باشیم، نمیتوانیم این شکاف و فاصله را پر کنیم. استاندار با اشاره به آمار مدارس در دست احداث افزود: ۱۶۱ مدرسه باید به بهرهبرداری برسند، که تعداد ۱۱۵ مدرسه پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی دارند، ۱۰ مدرسه پیشرفت بالای ۹۰ درصد، پنج مدرسه دیگر فاصله زیادی تا تکمیل دارند و یک یا دو مدرسه نیز در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت هستند و باید تا پایان سال مدرسهای تکمیل نشده نداشته باشیم. رحمانی ابراز داشت: اینکه تعداد کلاسهایی که افتتاح میکنیم در همه مناطق استان واقع شده، بسیار حائز اهمیت بوده، چرا که دغدغه اصلی برقراری عدالت در احداث فضای آموزشی در کوتاهترین زمان ممکن در دولت حاضر است و مسیر تعریف شده دقیقاً همین را دنبال میکند. در ادامه این نشست، ایوب رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن تبریک هفته بسیج دانشآموزی و فرارسیدن ۱۳ آبان، اظهار کرد: آموزش و پرورش مأموریت خود را تنها در آموزش خلاصه نمیکند و باید به صورت متوازن در حوزههای تربیتی، فرهنگی، قرآنی و ورزشی فعالیت داشته باشد. وی با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی یکساله و چهارساله آموزش و پرورش استان گفت: این برنامه براساس سند تحول بنیادین و اسناد بالادستی تهیه شده و تمامی حوزههای آموزشی، پرورشی، تربیت بدنی و فرهنگی را پوشش میدهد. رضایی افزود: محور اصلی این برنامه، ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود شاخصهای یادگیری است و بر همین اساس، طرح جامع کیفیتبخشی به آموزش نیز در کنار برنامه سالانه در حال اجراست. مدیرکل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: در این طرح، شاخصها و اهداف هر حوزه مشخص شده و مسیر اجرا و ارزیابی آن نیز تدوین شده است تا نتایج بهصورت دقیق قابل سنجش باشد. وی از همراهی مجموعه استانداری، سازمان نوسازی مدارس، خیرین و سایر دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف آموزش و پرورش قدردانی کرد و افزود: امیدواریم با همافزایی و برنامهریزی منسجم، شاهد تحولی محسوس در کیفیت آموزش در سطح استان باشیم. در ادامه این نشست، ابراهیم دباغ معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به وضعیت شاخصهای آموزشی استان گفت: با وجود تلاشهای گسترده در حوزه آموزش متوسطه، همچنان برخی چالشها از جمله افت تحصیلی و انتخاب نادرست رشتههای تحصیلی در پایه نهم نیازمند برنامهریزی دقیقتر است. وی افزود: هدف ما کاهش افت تحصیلی در سال جاری و ارتقای کیفیت آموزشی در تمامی پایههاست و در این راستا کمیتههای تخصصی تحلیل و پایش عملکرد مدارس تشکیل شده است. دباغ در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار، نمایندگان مجلس و مدیرکل آموزش و پرورش استان اظهار امیدواری کرد با همکاری همهجانبه دستگاهها، شاخصهای آموزشی استان در سال تحصیلی آینده بهبود یابد. در ادامه جلسه، علیرضا الهی عضو شورای آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به تجربه خود در حوزه آموزش گفت: در سالهای گذشته گاهی بازدیدها از مدارس بهجای تمرکز بر کیفیت آموزشی، صرفاً بر تکمیل دفاتر اداری متمرکز بود؛ اما اکنون رویکرد مدیریت جدید آموزش و پرورش استان تغییر کرده و بازدیدها بر محور مسائل آموزشی و پرورشی واقعی مدارس انجام میشود. وی با قدردانی از استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان، افزود: این هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و توجه ویژه به آموزش و پرورش، نویدبخش ارتقای شاخصهای آموزشی و پرورشی استان است. الهی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و کمبود امکانات برخی مناطق تأکید کرد: بهبود فضاهای آموزشی، تجهیزات مدارس و حمایت از دانشآموزان مناطق کمتر برخوردار باید در اولویت برنامهها قرار گیرد تا زمینه رشد متوازن آموزشی در سراسر استان فراهم شود.