

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود گفت: در راستای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی موجود، طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز از سوی پلیس در نقاط مختلف شهرستان میاندورود اجرا شد.



سرهنگ یدالله طاهری افزود: در اجرای این طرح، ۵۲ خرده‌فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر دستگیر، دو دستگاه خودرو سواری توقیف و ۱۸ کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.



او با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند، ادامه داد: اقدامات کارکنان انتظامی شهرستان میاندورود برای برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و مجرمان با جدیت ادامه خواهد داشت.