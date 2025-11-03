پخش زنده
تیم پاراتنیس روی میز استان در مسابقات منطقهای موفق شد با کسب سه مدال طلا، دو مدال نقره و عنوان سوم تیمی، افتخاری دیگر برای ورزش استان رقم بزند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه ،روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه اعلام کرد: این رقابتها در روزهای هفتم و هشتم آبانماه به میزبانی استان همدان و در سالن ورزشی قدس این شهر برگزار شد. ورزشکاران کرمانشاهی با عملکردی درخشان توانستند جایگاه سوم تیمی را در میان تیمهای حاضر از سراسر کشور به دست آورند.
در بخش انفرادی، پروانه عاطفی در کلاس ۹، آرشام رمضانی در کلاس ۸ و محمدسهیل عزیزیفر در کلاس ۲ موفق به کسب مدال طلا شدند. همچنین مهناز حدادی در کلاس ۴ و علیرضا مرادی در کلاس ۵ مدال نقره این رقابتها را به خود اختصاص دادند.
هدایت تیم کرمانشاه را محسن نثار بر عهده داشت .