در حال حاضر عملیات اجرایی در ۴.۵ کیلومتر از این محور در حال انجام بوده و برای این طرح ۹۶۸ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

تعریض و بهسازی محور ارومیه – اشنویه

تعریض و بهسازی محور ارومیه – اشنویه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در حال حاضر عملیات اجرایی در ۴.۵ کیلومتر از این محور در حال انجام بوده و برای این طرح ۹۶۸ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

محور ارومیه – اشنویه یکی از مسیر‌های مهم و استراتژیک آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود که عملیات اجرایی این محور در محدوده کمربندی روستای قره‌آغاج در حال انجام است.

در این مسیر ۱۲ ابنیه فنی احداث شده است و کل طرح ۶۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.