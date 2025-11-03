پخش زنده
امروز: -
در حال حاضر عملیات اجرایی در ۴.۵ کیلومتر از این محور در حال انجام بوده و برای این طرح ۹۶۸ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در حال حاضر عملیات اجرایی در ۴.۵ کیلومتر از این محور در حال انجام بوده و برای این طرح ۹۶۸ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده است.
محور ارومیه – اشنویه یکی از مسیرهای مهم و استراتژیک آذربایجانغربی به شمار میرود که عملیات اجرایی این محور در محدوده کمربندی روستای قرهآغاج در حال انجام است.
در این مسیر ۱۲ ابنیه فنی احداث شده است و کل طرح ۶۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.