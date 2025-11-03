به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیراندازان استان‌های مازندران و گلستان در روستای "کارنام" بخش چهاردانگه ساری گردهم آمدند و اهداف پروازی را هدف قرار دادند.

این رقابت با حضور ۵۵ تیرانداز برگزار شد و پس از مرحله مقدماتی و شوت‌آف، ۶ نفر برتر به فینال راه یافتند.

در پایان این رقابت، شمس‌الدین خلیقی از گلستان، صالح آقاجانی از قائم‌شهر و مهرداد شالیکار به‌ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین رضا رویگر، عادل کارنامی، سیدعلی میرحسینی در رتبه‌های چهارم تا ششم قرار گرفتند.

گفتنی است: در پایان این مسابقه، به برگزیدگان جوایز نقدی به‌همراه لوح تقدیر اهدا شد.