نفرات برتر مسابقه اهداف پروازی در بخش چهاردانگه ساری معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیراندازان استانهای مازندران و گلستان در روستای "کارنام" بخش چهاردانگه ساری گردهم آمدند و اهداف پروازی را هدف قرار دادند.
این رقابت با حضور ۵۵ تیرانداز برگزار شد و پس از مرحله مقدماتی و شوتآف، ۶ نفر برتر به فینال راه یافتند.
در پایان این رقابت، شمسالدین خلیقی از گلستان، صالح آقاجانی از قائمشهر و مهرداد شالیکار بهترتیب اول تا سوم شدند.
همچنین رضا رویگر، عادل کارنامی، سیدعلی میرحسینی در رتبههای چهارم تا ششم قرار گرفتند.
گفتنی است: در پایان این مسابقه، به برگزیدگان جوایز نقدی بههمراه لوح تقدیر اهدا شد.