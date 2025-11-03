به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار کرد: در راستای توسعه شبکه دسترسی نوری و افزایش ظرفیت ارائه خدمات ارتباطی به مشترکان، عملیات توسعه و ایجاد زیرساخت بستر دو عدد تجهیزات فنی نوری FAT والد به همراه کابل‌کشی فیبر نوری در مرکز تلفن شهید چمران اهواز با تلاش تیم فنی و عملیاتی شبکه مدیریت مخابرات اهواز با موفقیت انجام شد.

وی افزود: با اجرای این طرح، ظرفیت لازم برای ۸ عدد پست نوری FAT و FFAT و در مجموع ۱۲۸ مشترک در بلوک‌های خیابان ۱۱ و ۱۲ غربی فاز ۳ منطقه کیانپارس اهواز فراهم شده است.

فلاح زاده بیان داشت: متقاضیان به منظور استفاده از این خدمات و سرویس‌های جدید مخابراتی مبتنی بر بستر فیبر نوری و بهره مندی از خدمات و سرویس ftth نسبت به مراجعه به پلتفرم مخابرات من، مراجعه حضوری به امور مشترکین مرکز مخابراتی شهید چمران اهواز و یا با سامانه ۲۰۲۰ تماس حاصل بگیرند و نسبت به پیش ثبت نام ftth اقدام کنند.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان می‌گوید: این اقدام در راستای سیاست‌های توسعه‌ای مخابرات منطقه خوزستان و با هدف افزایش کیفیت خدمات ارتباطات، پایداری شبکه و گسترش خدمات مبتنی بر فناوری فیبر نوری به مشترکین و متقاضیان صورت پذیرفته است.