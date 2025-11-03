پخش زنده
شرکت آبفا خراسان شمالی از ابتدای امسال تاکنون ۵۲ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی تولید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: بیش از ۵۲ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی از ابتدای سال تاکنون برای ۳۹۵ هزار مشترک تولید و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
امیر فاطمی افزود: تأمین آب شرب استان بهصورت تلفیقی از منابع سطحی و زیرزمینی انجام میشود که از این میزان، هشت میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب از محل سه سد شیریندره بجنورد، بیدواز اسفراین و بارزو شیروان استحصال شده و ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب نیز از منابع زیرزمینی شامل ۳۸۶ حلقه چاه، ۱۷۷ دهنه چشمه و ۱۱ رشته قنات تأمین شده است.
وی ادامه داد: شرکت آب و فاضلاب استان با همکاری مسئولان کشوری و استانی، طرحهای مطالعاتی و اجرایی متعددی را برای تأمین آب پایدار در بسیاری از شهرها و روستاها در دستور کار دارد که از جمله میتوان به پروژه آبرسانی به شهر بجنورد از چاههای پلنگدره، فاز دوم آبرسانی به شهر شیروان و همچنین طرحهای محرومیتزدایی و جهاد آبرسانی در روستاها اشاره کرد.
فاطمی گفت: عبور از شرایط کمآبی تنها با مدیریت مصرف و نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی ممکن است؛ در این زمینه اجرای طرحهای آموزشی، بهکارگیری فناوریهای نو و اصلاح الگوی مصرف میتواند آینده منابع آب استان را تضمین کند.