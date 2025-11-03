پخش زنده
برداشت خیار نوبرانه از هزار و ۶۰۰ هکتار زمینهای کشاورزی بخش توکهور و هشتبندی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی پیش بینی کرد: امسال بیش از ۴۵هزار تن خیار برداشت شود که ۲۰ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.
اسحاق جعفری افزود: رعایت الگوی مصرف کشت علت کاهش میزان برداشت محصول است.
وی گفت: روستاهای هشتبندی دو، مجتمع امام، چاه غربال، انجیرک و حجت آباد از مهمترین مناطق کاشت خیار در این منطقه است.
رئیس مرکز جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: محصول برداشت شده علاوه بر توزیع در بازار استان به استانهای تهران، فارس، اصفهان و دیگر نقاط کشور ارسال میشود.
برداشت خیار از زمینهای کشاورزی بخش توکهور و هشتبندی تا پایان دی ادامه دارد.
جعفری افزود: خیارهای برداشت شده از این منطقه از ارقام افیسر واولیور هستند.
وی گفت: با آغاز فصل برداشت خیار در هکتار روزانه برای ۸ تن شغل ایجاد شده است.
سالانه در منطقه توکهور و هشتبندی بیش از۵۰۰ هزار تن انواع محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل برداشت میشود.