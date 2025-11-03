به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۲ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- قرار است هشت گروه فلسطینی در قاهره نشستی را برای بررسی تشکیل دولت انتقالی در غزه برگزار کنند.

- مصر همچنان با طرف‌های بین‌المللی برای حمایت از توافق بر سر یک کمیته تکنوکرات (برای اداره غزه) هماهنگی می‌کند.

- السیسی: آتش‌بس در غزه باید تثبیت شود و ضرورت دارد روند بازسازی هرچه سریع‌تر آغاز شود.

- عبدالعاطی (وزیر خارجه مصر): ما اقدامات یکجانبه‌ای که ناقض قوانین بین‌المللی در حوزه نیل شرقی است را رد می‌کنیم.

- هشتگ «موزه بزرگ» در بیش از ۱۲ زبان از مرز ۱۷ میلیارد بازدید عبور کرده است.

روزنامه الشروق

- اسرائیل در بحبوحه هشدار‌ها درباره وقوع فاجعه‌ای در غزه، حملات هوایی خود به این منطقه را تشدید کرده است.

- نتانیاهو: من با ترامپ در مورد اصل برچیدن سلاح‌های حماس موافقم.

- جنبش حماس: اتهامات آمریکا مبنی بر غارت کمک‌های امدادی دروغ است.

- رئیس جمهور با سران آلمان، دانمارک، مجارستان، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ دیدار کرد.

- امضار ۱۵ توافقنامه تجاری و سرمایه‌گذاری بین مصر و لبنان

- بسیج مردمی سودان برای پناه دادن به هزاران نفر که از نیرو‌های پشتیبانی سریع در الفاشر فرار کرده‌اند.

- مسکو در حال حاضر نیازی به دیدار پوتین و ترامپ نمی‌بیند.

- حمله اوکراین به یک نفتکش در نزدیکی بندر توآپس؛ هزاران نفر در زاپوریژیا بدون برق ماندند.

روزنامه الیوم السابع

- رئیس جمهور چین به رئیس جمهور السیسی تبریک گفت و تأکید کرد: "موزه بزرگ" یک نشان عمیق در تاریخ فرهنگی است.

- مصر و آلمان: راه حل دو کشور، مسیر صلح پایدار در خاورمیانه است.

- وزیر خارجه: ما در حال مذاکره با واشنگتن در مورد قطعنامه سازمان ملل هستیم که اختیارات کمیته فلسطینی برای مدیریت این بخش را تعریف می‌کند.

- اختلاف نظر آمریکا و اسرائیل بر سر سازوکار تشکیل نیروی بین‌المللی برای استقرار در غزه.

- ۱۵ توافقنامه بین مصر و لبنان در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، انرژی، صنعت و بازسازی امضا شد.

- جشن افسانه‌ای افتتاح موزه بزرگ تیتر اول رسانه‌های جهانی؛ آسوشیتدپرس: «پروژه‌ای عظیم برای نمایش میراث کشور؛ فوربس: «جدیدترین گنجینه‌های مصر».

- اشتاین مایر (رئیس جمهور آلمان): موزه بزرگ مصر یک دستاورد تمدنی است که عظمت تاریخ مصر و جایگاه تثبیت شده آن در تاریخ بشریت را منعکس می‌کند.

روزنامه الوطن

- توافق مصر و آلمان در مورد بازسازی غزه و راه حل دو کشور

- مصر بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه حضور اسرائیل در خاک لبنان اعلام کرد.

- وزیر امور خارجه: ما اقدامات لازم را برای حفاظت از امنیت مالی خود مطابق با قوانین بین‌المللی انجام خواهیم داد.

- یک مطالعه آمریکایی: اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران ۵ میلیارد دلار خسارت دید؛ بزرگترین خسارت از اکتبر ۱۹۷۳ تاکنون

مهمترین عناوین روزنامه‌های فرانسه

لوفیگارو

- راهبردی با قدم‌های کوچک در برابر بن بست بودجه در مجلس؛ نخست وزیر روی طنابی سخت و شیب دار.

لوفیگارو اقتصادی

- رقابت با بوئینگ؛ برنامه شرکت هواپیماسازی ایرباس ساخت کارخانه‌های جدیدی برای تولید بیش از ۱۰۰۰ فروند در سال است.

مکان نخست جهانی این غول اروپایی.

لوموند

- دستبرد به موزه لوور؛ یک مرد و زن مظنون دیگر بازداشت شدند. با همه بازجویی‌ها و بازداشت ها،

هنوز سرنخی از جواهرات ربوده شده به دست نیامده است.

ست سور ست

- سد‌های تهران تقریبا خشک شده؛ ده میلیون ایرانی ممکن است با مشکل کم آبی رو به رو شوند. خشکسالی‌های اخیر بسیار تاثیرگذار بوده.

برخی سد‌های اطراف تهران ۸ درصد آب دارند.

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

- فقط یک پنجم منازل بیمه هستند

- غزه هنوز گرسنه است

- چراغ سبز به دیدار اعضای کمیسیون مجلس با اوجالان

صباح

- مشوق دولتی برای استخدام معلولان در بخش خصوصی

- از یک سو نسل کشی؛ از سوی دیگر زمستان؛ غزه را تحت فشار قرار داده است

- ملی گرایان از صلح کردی دلخور هستند

نفس

- با تغییر نظام یارانه گاز؛ قبض هزار لیری دو هزار لیر می‌شود

- هشدار کارشناسان زلزله در باره وقوع زمین لرزه مابین بالیکسیر- آک حیصار

- دستور ترامپ برای حمله به نیجریه

سوزجو

- اذعان سفیر آمریکا: همکاری ترکیه با اسرائیل از خزر تا مدیترانه/ به رسمیت شناختن پ ک ک در سوریه

- مسیر خروج اعضای پ ک ک از ترکیه مشخص شد

جمهوریت

- موضوع مدرک تحصیلی حاکان فیدان جدی است

- ماراتن تعیین بودجه ۲۰۲۶ در مجلس

- ترامپ نیجریه را به حمله نظامی تهدید کرد

تورک گون

- اسرائیل به نسل کشی ادامه می‌دهد/ مذاکره در میز/ قتل عام در میدان

- موشک‌های آمریکایی تام هاووک به اوکریان می‌روند

- الشرع راهی آمریکاست

ترکیه

- سبد غذایی ترکیه از اروپا گرانتر است

- اقتدار حزب عدالت و توسعه وارد ۲۴ اومین سال شد

- فیدان در بغداد: پ ک ک باید عراق را هم ترک کند

- خرید یوروفایتر از روی اجبار است

- استفاده از هوش مصنوعی در پزشک قانونی

- پاشینیان: ترک ستیزی بافته روسیه است

ینی شفق

- سربازان ترکیه باید به غزه بروند

- نشست وزرای خارجه هفت کشور در باره غزه امروز در استانبول برگزار می‌شود

- سودان تجزیه شود؛ زحمات ترکیه در لیبی و سومالی هدر می‌شود

قرار

- یک میلیون دانش آموز بجای مدرسه سر کار می‌روند

- چراغ سبز مشاور حقوقی اردوغان برای دیدار اعضای کمیسیون مجلس با اوجالان

آکشام

- فیدان در بغداد: فعالیت‌های پ ک ک نه تنها در ترکیه بلکه در عراق؛ سوریه و ایران نیز پایان یابد

- فراخوان ترامپ برای جنگ دینی

- دو سوم لیر ترکیه به جیب ربا خواران می‌رود

آکشام

- اقتدار ملت ۲۳ ساله شد

- ترامپ به بهانه بوکوحرام؛ نیجریه را تهدید به حمله کرد

- مرگ نوجوان ۱۶ ساله بدلیل خوردن نوشابه انرژی زا‌ی ترکیبی

مهمترین عناوین روزنامه‌های روسیه‌

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ رویترز: نشانه‌هایی از ایجاد پایگاه نظامی ایالات متحده در نزدیکی ونزوئلا مشاهده شده است.

⁃ ترامپ: شی جین‌پینگ پیامد‌های حمله به تایوان را درک می‌کند

- ایران تأسیسات هسته‌ای تخریب‌شده توسط ایالات متحده و اسرائیل را بازسازی خواهد کرد.



«راسیسکایا گازیتا»

⁃ اوکراین سامانه‌های جدید پدافند هوایی پاتریوت دریافت کرد.

⁃ روسیه توافق ۵۰ ساله با فنلاند درباره رودخانه وئوکسـا را لغو کرد

«کامرسانت»

⁃ سفیر جدید اسرائیل در روسیه وارد مسکو شد.

⁃ وزیر انرژی آمریکا: با وجود آزمایش سلاح هسته‌ای، ایالات متحده قصد انجام انفجار هسته‌ای ندارد.

⁃ زلنسکی از دریافت سامانه‌های جدید پاتریوت از آلمان خبر داد

«ایزوستیا»

⁃ ایران از ایالات متحده پیشنهاد‌هایی برای از سرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای خود دریافت کرده است.

⁃ پسکوف: در حال حاضر دیدار پوتین و ترامپ ممکن است، اما ضرورتی برای آن وجود ندارد

«ار-ب-کا»

⁃ نیرو‌های مسلح اوکراین در منطقه عملیات ویژه طی یک شبانه‌روز حدود ۱٬۳۷۰ نظامی از دست دادند.

⁃ نیرو‌های پدافند هوایی روسیه شب گذشته ۹۸ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون کردند.

⁃ به گزارش واشنگتن پست، تحت فشار ایالات متحده، ونزوئلا برای دریافت کمک‌هایی مشخص به روسیه، چین و ایران روی آورده است.

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«داون»

- تشدید روند قانونی علیه شهروندان پاکستانی به علت پناه دادن به اتباع غیر قانونی افغان در شهر راولپندی

- نشست ۸ کشور اسلامی با موضوع غزه و خروج نیرو‌های اسرائیل امروز در استانبول برگزار می‌شود.

- ایران: تاسیسات هسته‌ای را بسیار مستحکم‌تر از قبل توسعه می‌دهیم.

- کاهش ذخایر سد‌های تامین کننده آب تهران / زنگ هشدار برای دو هفته صادر شد.

«دیلی جنگ»

- اسرائیل ۱۹۴ بار آتش بس و معاهده صلح غزه را نقض کرده است.

- دکتر شفیق الرحمان برای سومین بار متوالی به عنوان رئیس حزب جماعت اسلامی بنگلادش انتخاب شد.

- دبیر کل سازمان ملل: ۹۰ درصد حوادث علیه اصحاب رسانه در جهان بدون مجازات و پایان روند قضایی هستند.

- زلزله در افغانستان ۹ کشته و ۱۵۰ زخمی برجای گذاشت.

«اکسپرس نیوز»

- وزیر خارجه پاکستان برای شرکت در نشست کشور‌های اسلامی با موضوع غزه به ترکیه سفر می‌کند.

- ۷ فلسطینی در ادامه حملات اسرائیل به شهادت رسیدند.

- افزایش قیمت شکر به ۲۱۰ روپیه در هر کیلو: بحران همچنان ادامه دارد.

- صادرات تنباکو پاکستان رکورد زد / ۳۴ میلیون دلار در ماه اکتبر ۲۰۲۵

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیسی



دیلی میل

- مهاجم حادثه قطار سریع‌السیر پس از حمله با چاقو به یکی از مسافران گفت: «شیطان پیروز نخواهد شد».

دیلی میرور

- دِینا آرنولد، یکی از مسافران قطار دانکستر به لندن، گفته است مهاجم از کشتنش صرف نظر کرد.

دیلی استار

- یکی از مسافران قطار روایت کرده که به مهاجم التماس کرده است: «لطفاً مرا نکش».

دیلی اکسپرس

- کارمند راه‌آهنی که در جریان حمله با مهاجم روبه‌رو شد در وضعیت وخیم قرار دارد؛ پلیس می‌گوید اقدام شجاعانه او جان بسیاری از مسافران را نجات داده است.

سان

- مردی که در قطار سریع‌السیر به لندن با چاقو به ۱۱ نفر حمله کرد، پس از دستگیری به پلیس گفت: «مرا بکش».

آی پیپر

- پلیس اعلام کرده است که پس از حادثه حمله گسترده با چاقو، گشت‌های بیشتری در مسیر‌های اصلی راه‌آهن و ایستگاه‌های بزرگ انجام خواهد شد.

دیلی تلگراف

- مهاجم پس از حمله در قطار سریع‌السیر به اتهام تلاش برای قتل بازداشت شد؛ کارکنان و مسافران با واکنشی سریع مانع فاجعه بزرگ‌تری شدند.

گاردین

- کارمند «قهرمان» راه‌آهن که در برابر مهاجم ایستادگی کرد، در وضعیت بحرانی به سر می‌برد؛ یازده نفر به بیمارستان منتقل شده‌اند.

مترو

- گزارشی از تخلفات در کلینیک‌های خصوصی سونوگرافی منتشر شده که شامل تشخیص‌های نادرست و ادعا‌های دروغین درباره سقط جنین است.

فایننشال تایمز

- مدیران اقتصادی هشدار داده‌اند که افزایش حداقل دستمزد به سطح حقوق فارغ‌التحصیلان نزدیک شده و باعث کاهش تقاضا برای مشاغل ساده خواهد شد.