برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۲ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- قرار است هشت گروه فلسطینی در قاهره نشستی را برای بررسی تشکیل دولت انتقالی در غزه برگزار کنند.
- مصر همچنان با طرفهای بینالمللی برای حمایت از توافق بر سر یک کمیته تکنوکرات (برای اداره غزه) هماهنگی میکند.
- السیسی: آتشبس در غزه باید تثبیت شود و ضرورت دارد روند بازسازی هرچه سریعتر آغاز شود.
- عبدالعاطی (وزیر خارجه مصر): ما اقدامات یکجانبهای که ناقض قوانین بینالمللی در حوزه نیل شرقی است را رد میکنیم.
- هشتگ «موزه بزرگ» در بیش از ۱۲ زبان از مرز ۱۷ میلیارد بازدید عبور کرده است.
روزنامه الشروق
- اسرائیل در بحبوحه هشدارها درباره وقوع فاجعهای در غزه، حملات هوایی خود به این منطقه را تشدید کرده است.
- نتانیاهو: من با ترامپ در مورد اصل برچیدن سلاحهای حماس موافقم.
- جنبش حماس: اتهامات آمریکا مبنی بر غارت کمکهای امدادی دروغ است.
- رئیس جمهور با سران آلمان، دانمارک، مجارستان، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ دیدار کرد.
- امضار ۱۵ توافقنامه تجاری و سرمایهگذاری بین مصر و لبنان
- بسیج مردمی سودان برای پناه دادن به هزاران نفر که از نیروهای پشتیبانی سریع در الفاشر فرار کردهاند.
- مسکو در حال حاضر نیازی به دیدار پوتین و ترامپ نمیبیند.
- حمله اوکراین به یک نفتکش در نزدیکی بندر توآپس؛ هزاران نفر در زاپوریژیا بدون برق ماندند.
روزنامه الیوم السابع
- رئیس جمهور چین به رئیس جمهور السیسی تبریک گفت و تأکید کرد: "موزه بزرگ" یک نشان عمیق در تاریخ فرهنگی است.
- مصر و آلمان: راه حل دو کشور، مسیر صلح پایدار در خاورمیانه است.
- وزیر خارجه: ما در حال مذاکره با واشنگتن در مورد قطعنامه سازمان ملل هستیم که اختیارات کمیته فلسطینی برای مدیریت این بخش را تعریف میکند.
- اختلاف نظر آمریکا و اسرائیل بر سر سازوکار تشکیل نیروی بینالمللی برای استقرار در غزه.
- ۱۵ توافقنامه بین مصر و لبنان در زمینههای سرمایهگذاری، انرژی، صنعت و بازسازی امضا شد.
- جشن افسانهای افتتاح موزه بزرگ تیتر اول رسانههای جهانی؛ آسوشیتدپرس: «پروژهای عظیم برای نمایش میراث کشور؛ فوربس: «جدیدترین گنجینههای مصر».
- اشتاین مایر (رئیس جمهور آلمان): موزه بزرگ مصر یک دستاورد تمدنی است که عظمت تاریخ مصر و جایگاه تثبیت شده آن در تاریخ بشریت را منعکس میکند.
روزنامه الوطن
- توافق مصر و آلمان در مورد بازسازی غزه و راه حل دو کشور
- مصر بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه حضور اسرائیل در خاک لبنان اعلام کرد.
- وزیر امور خارجه: ما اقدامات لازم را برای حفاظت از امنیت مالی خود مطابق با قوانین بینالمللی انجام خواهیم داد.
- یک مطالعه آمریکایی: اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران ۵ میلیارد دلار خسارت دید؛ بزرگترین خسارت از اکتبر ۱۹۷۳ تاکنون
مهمترین عناوین روزنامههای فرانسه
لوفیگارو
- راهبردی با قدمهای کوچک در برابر بن بست بودجه در مجلس؛ نخست وزیر روی طنابی سخت و شیب دار.
لوفیگارو اقتصادی
- رقابت با بوئینگ؛ برنامه شرکت هواپیماسازی ایرباس ساخت کارخانههای جدیدی برای تولید بیش از ۱۰۰۰ فروند در سال است.
مکان نخست جهانی این غول اروپایی.
لوموند
- دستبرد به موزه لوور؛ یک مرد و زن مظنون دیگر بازداشت شدند. با همه بازجوییها و بازداشت ها،
هنوز سرنخی از جواهرات ربوده شده به دست نیامده است.
ست سور ست
- سدهای تهران تقریبا خشک شده؛ ده میلیون ایرانی ممکن است با مشکل کم آبی رو به رو شوند. خشکسالیهای اخیر بسیار تاثیرگذار بوده.
برخی سدهای اطراف تهران ۸ درصد آب دارند.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
- فقط یک پنجم منازل بیمه هستند
- غزه هنوز گرسنه است
- چراغ سبز به دیدار اعضای کمیسیون مجلس با اوجالان
صباح
- مشوق دولتی برای استخدام معلولان در بخش خصوصی
- از یک سو نسل کشی؛ از سوی دیگر زمستان؛ غزه را تحت فشار قرار داده است
- ملی گرایان از صلح کردی دلخور هستند
نفس
- با تغییر نظام یارانه گاز؛ قبض هزار لیری دو هزار لیر میشود
- هشدار کارشناسان زلزله در باره وقوع زمین لرزه مابین بالیکسیر- آک حیصار
- دستور ترامپ برای حمله به نیجریه
سوزجو
- اذعان سفیر آمریکا: همکاری ترکیه با اسرائیل از خزر تا مدیترانه/ به رسمیت شناختن پ ک ک در سوریه
- مسیر خروج اعضای پ ک ک از ترکیه مشخص شد
جمهوریت
- موضوع مدرک تحصیلی حاکان فیدان جدی است
- ماراتن تعیین بودجه ۲۰۲۶ در مجلس
- ترامپ نیجریه را به حمله نظامی تهدید کرد
تورک گون
- اسرائیل به نسل کشی ادامه میدهد/ مذاکره در میز/ قتل عام در میدان
- موشکهای آمریکایی تام هاووک به اوکریان میروند
- الشرع راهی آمریکاست
ترکیه
- سبد غذایی ترکیه از اروپا گرانتر است
- اقتدار حزب عدالت و توسعه وارد ۲۴ اومین سال شد
- فیدان در بغداد: پ ک ک باید عراق را هم ترک کند
- خرید یوروفایتر از روی اجبار است
- استفاده از هوش مصنوعی در پزشک قانونی
- پاشینیان: ترک ستیزی بافته روسیه است
ینی شفق
- سربازان ترکیه باید به غزه بروند
- نشست وزرای خارجه هفت کشور در باره غزه امروز در استانبول برگزار میشود
- سودان تجزیه شود؛ زحمات ترکیه در لیبی و سومالی هدر میشود
قرار
- یک میلیون دانش آموز بجای مدرسه سر کار میروند
- چراغ سبز مشاور حقوقی اردوغان برای دیدار اعضای کمیسیون مجلس با اوجالان
آکشام
- فیدان در بغداد: فعالیتهای پ ک ک نه تنها در ترکیه بلکه در عراق؛ سوریه و ایران نیز پایان یابد
- فراخوان ترامپ برای جنگ دینی
- دو سوم لیر ترکیه به جیب ربا خواران میرود
آکشام
- اقتدار ملت ۲۳ ساله شد
- ترامپ به بهانه بوکوحرام؛ نیجریه را تهدید به حمله کرد
- مرگ نوجوان ۱۶ ساله بدلیل خوردن نوشابه انرژی زای ترکیبی
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ رویترز: نشانههایی از ایجاد پایگاه نظامی ایالات متحده در نزدیکی ونزوئلا مشاهده شده است.
⁃ ترامپ: شی جینپینگ پیامدهای حمله به تایوان را درک میکند
- ایران تأسیسات هستهای تخریبشده توسط ایالات متحده و اسرائیل را بازسازی خواهد کرد.
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ اوکراین سامانههای جدید پدافند هوایی پاتریوت دریافت کرد.
⁃ روسیه توافق ۵۰ ساله با فنلاند درباره رودخانه وئوکسـا را لغو کرد
«کامرسانت»
⁃ سفیر جدید اسرائیل در روسیه وارد مسکو شد.
⁃ وزیر انرژی آمریکا: با وجود آزمایش سلاح هستهای، ایالات متحده قصد انجام انفجار هستهای ندارد.
⁃ زلنسکی از دریافت سامانههای جدید پاتریوت از آلمان خبر داد
«ایزوستیا»
⁃ ایران از ایالات متحده پیشنهادهایی برای از سرگیری مذاکرات درباره برنامه هستهای خود دریافت کرده است.
⁃ پسکوف: در حال حاضر دیدار پوتین و ترامپ ممکن است، اما ضرورتی برای آن وجود ندارد
«ار-ب-کا»
⁃ نیروهای مسلح اوکراین در منطقه عملیات ویژه طی یک شبانهروز حدود ۱٬۳۷۰ نظامی از دست دادند.
⁃ نیروهای پدافند هوایی روسیه شب گذشته ۹۸ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه سرنگون کردند.
⁃ به گزارش واشنگتن پست، تحت فشار ایالات متحده، ونزوئلا برای دریافت کمکهایی مشخص به روسیه، چین و ایران روی آورده است.
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
«داون»
- تشدید روند قانونی علیه شهروندان پاکستانی به علت پناه دادن به اتباع غیر قانونی افغان در شهر راولپندی
- نشست ۸ کشور اسلامی با موضوع غزه و خروج نیروهای اسرائیل امروز در استانبول برگزار میشود.
- ایران: تاسیسات هستهای را بسیار مستحکمتر از قبل توسعه میدهیم.
- کاهش ذخایر سدهای تامین کننده آب تهران / زنگ هشدار برای دو هفته صادر شد.
«دیلی جنگ»
- اسرائیل ۱۹۴ بار آتش بس و معاهده صلح غزه را نقض کرده است.
- دکتر شفیق الرحمان برای سومین بار متوالی به عنوان رئیس حزب جماعت اسلامی بنگلادش انتخاب شد.
- دبیر کل سازمان ملل: ۹۰ درصد حوادث علیه اصحاب رسانه در جهان بدون مجازات و پایان روند قضایی هستند.
- زلزله در افغانستان ۹ کشته و ۱۵۰ زخمی برجای گذاشت.
«اکسپرس نیوز»
- وزیر خارجه پاکستان برای شرکت در نشست کشورهای اسلامی با موضوع غزه به ترکیه سفر میکند.
- ۷ فلسطینی در ادامه حملات اسرائیل به شهادت رسیدند.
- افزایش قیمت شکر به ۲۱۰ روپیه در هر کیلو: بحران همچنان ادامه دارد.
- صادرات تنباکو پاکستان رکورد زد / ۳۴ میلیون دلار در ماه اکتبر ۲۰۲۵
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیسی
دیلی میل
- مهاجم حادثه قطار سریعالسیر پس از حمله با چاقو به یکی از مسافران گفت: «شیطان پیروز نخواهد شد».
دیلی میرور
- دِینا آرنولد، یکی از مسافران قطار دانکستر به لندن، گفته است مهاجم از کشتنش صرف نظر کرد.
دیلی استار
- یکی از مسافران قطار روایت کرده که به مهاجم التماس کرده است: «لطفاً مرا نکش».
دیلی اکسپرس
- کارمند راهآهنی که در جریان حمله با مهاجم روبهرو شد در وضعیت وخیم قرار دارد؛ پلیس میگوید اقدام شجاعانه او جان بسیاری از مسافران را نجات داده است.
سان
- مردی که در قطار سریعالسیر به لندن با چاقو به ۱۱ نفر حمله کرد، پس از دستگیری به پلیس گفت: «مرا بکش».
آی پیپر
- پلیس اعلام کرده است که پس از حادثه حمله گسترده با چاقو، گشتهای بیشتری در مسیرهای اصلی راهآهن و ایستگاههای بزرگ انجام خواهد شد.
دیلی تلگراف
- مهاجم پس از حمله در قطار سریعالسیر به اتهام تلاش برای قتل بازداشت شد؛ کارکنان و مسافران با واکنشی سریع مانع فاجعه بزرگتری شدند.
گاردین
- کارمند «قهرمان» راهآهن که در برابر مهاجم ایستادگی کرد، در وضعیت بحرانی به سر میبرد؛ یازده نفر به بیمارستان منتقل شدهاند.
مترو
- گزارشی از تخلفات در کلینیکهای خصوصی سونوگرافی منتشر شده که شامل تشخیصهای نادرست و ادعاهای دروغین درباره سقط جنین است.
فایننشال تایمز
- مدیران اقتصادی هشدار دادهاند که افزایش حداقل دستمزد به سطح حقوق فارغالتحصیلان نزدیک شده و باعث کاهش تقاضا برای مشاغل ساده خواهد شد.