اعتبارنامه و گواهی رسمی ثبت جهانی گردوی تویسرکان، در ایتالیا، محل اجلاس سالیانه سازمان خاروبار جهانی، فائو به نماینده ایران اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عبدالله قمری نماینده اعزامی ایران به اجلاس سالانه فائو و مدیر اتاق بازرگانی تویسرکان با حضور در شهر رم در ایتالیا، ایستگاه سازمان خاروبار جهانی، گواهی رسمی ثبت جهانی نظام سنتی باغبانی گردوی تویسرکان ِ جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد.

ثبت نظام‌های میراث کشاورزی مهم جهان، بر عهده فائو است و این سازمان شیوه‌های کشاورزی و باغبانی پیچیده جهان را که امرار معاش و امنیت جمعیت قابل توجهی را شامل میشود، شناسایی ارزیبای و ثبت میکند.

گردوی تویسرکان سال ۱۴۰۲ ثبت جهانی شد و اکنون گواهی رسمی آن در هشتادمین سالگرد تاسیس فائو به نماینده اعزامی تویسرکان ِ جمهوری اسلامی ایران اعطا شد.