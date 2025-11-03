۱۳ آبان ماه یادآور سه رویداد تاریخی مهم در کشور است، وقایعی که با هدف برچیدن استکبار رخ داده و نقطه عطف آن شهادت دانش آموزان معترض به حکومت پهلوی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ بود، روزی که به نمادی تبدیل شد برای زنده ماندن روحیه استکبار ستیزی.

