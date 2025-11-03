پخش زنده
مهدی خدابخشی قهرمان ارزنده و ملیپوش کرمانشاهی کشورمان در مسابقات بینالمللی جایزه بزرگ تکواندو مسکو موفق به کسب مدال برنز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، در دیدار ردهبندی وزن منفی ۸۴ کیلوگرم، خدابخشی با عملکردی درخشان توانست یوسف بدوی از مصر را شکست داده و عنوان سوم این رقابتها را از آن خود کند.
رقابتهای بینالمللی جایزه بزرگ مسکو با حضور برترین تکواندوکاران جهان برگزار شد و کسب این مدال ارزشمند، بار دیگر شایستگی و توان بالای ورزشکاران کرمانشاهی را در میادین جهانی به نمایش گذاشت.