مهدی خدابخشی قهرمان ارزنده و ملی‌پوش کرمانشاهی کشورمان در مسابقات بین‌المللی جایزه بزرگ تکواندو مسکو موفق به کسب مدال برنز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، در دیدار رده‌بندی وزن منفی ۸۴ کیلوگرم، خدابخشی با عملکردی درخشان توانست یوسف بدوی از مصر را شکست داده و عنوان سوم این رقابت‌ها را از آن خود کند.

رقابت‌های بین‌المللی جایزه بزرگ مسکو با حضور برترین تکواندوکاران جهان برگزار شد و کسب این مدال ارزشمند، بار دیگر شایستگی و توان بالای ورزشکاران کرمانشاهی را در میادین جهانی به نمایش گذاشت.