به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه سیزدهم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

شاهرود:

- بلوار آزادی محدوده چهارراه باغ زندان از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۳۰ ظهر

- خیابان تهران حدفاصل کوچه بهرام الی میدان جمهوری از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ صبح

گرمسار:

- ضلع جنوب خیابان طالقانی حدفاصل خیابان شیلات تا میدان امام از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بعد از ظهر به

سیداباد کوچه گلبرگ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ صبح

شهر جدید ایوانکی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح

جاده آبسرد، روستا‌های کرک و احمد آباد ازساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر