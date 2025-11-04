پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه سیزدهم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز سه شنبه سیزدهم آبان ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شاهرود:
- بلوار آزادی محدوده چهارراه باغ زندان از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۳:۳۰ ظهر
- خیابان تهران حدفاصل کوچه بهرام الی میدان جمهوری از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ صبح
گرمسار:
- ضلع جنوب خیابان طالقانی حدفاصل خیابان شیلات تا میدان امام از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بعد از ظهر به
سیداباد کوچه گلبرگ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ صبح
شهر جدید ایوانکی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۱:۰۰ صبح
جاده آبسرد، روستاهای کرک و احمد آباد ازساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر