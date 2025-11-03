پخش زنده
امروز: -
۳۵۰ دستگاه اتوبوس درون شهری اصفهان آماده جابه جایی راهپیمایان یوم الله ۱۳ آبان شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان گفت: همزمان با برگزاری مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فردا (۱۳ آبان) بیش از ۳۵۰ دستگاه اتوبوس شهری از ساعت ۰۷:۳۰ تا ۱۲:۰۰ در مسیرهای منتهی به محلهای تجمع و اجرای مراسم راهپیمایی در نقاط مختلف شهر فعالیت خواهند کرد.
داوود بحیرایی با بیان اینکه این شرکت از روزهای گذشته تمهیدات ویژهای را برای پوشش کامل مسیرهای راهپیمایی تدارک دیده است، افزود: هدف از اجرای این طرح، تسهیل در جابهجایی دانشآموزان، دانشجویان، خانوادهها و دیگر اقشار شرکتکننده در این آئین ملی است.
روز ۱۳ آبان که تقویم کشورمان به عنوان روز «مبارزه با استکبار جهانی» نامگذاری شده است.
تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ و شهادت دانش آموزان به دست رژیم پهلوی در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و روز دانشآموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکای جنایتکار در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ دلیل نامگذاری این روز است.