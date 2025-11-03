پخش زنده
مرمت قلعه سورک چهارمحال و بختیاری ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: مرمت قلعه سورک شهرستان فرخشهر تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علیرضا جیلان گفت: برای مرمت قلعه سورک در شهرستان فرخشهر یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.
وی افزود: پیگردی و خوانایی بقایای معماری در ضلع غربی حصار قلعه و مرمت بخشهای فرسوده دیوار خشتی و آجری از مهمترین عملیات مربوط به مرمت قلعه سورک در شهرستان فرخشهر بهشمار میرود.