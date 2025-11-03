انتشار ۱۰ کتاب دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد
مسئول انتشارات فتح دنای سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۰ کتاب دفاع مقدس این استان در آستانه دریافت مرحله اخذ مجوز برای چاپ و انتشار هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید رحمان مرتضوی اصل با اشاره به اینکه ۱۰ کتاب دفاع مقدس توسط کنگره شهدای استان به اتمام رسیده و برای چاپ در مرحله اخذ مجوز قرار دارد، اظهار کرد: طیب، تش، به درونت سفر کن قهرمان، آسمان چنارستان، یه کفه نون، آخرین شهریور، رزم آموزان، قالیچه، جامانده، اسیر شماره ۵۲۱، شعر الف و گشتی در هور از جمله این کتابها هستند.
وی با اشاره به اینکه اخذ مجوز این کتابها به زودی انجام میشود، بیان کرد: این کتابها بعد از اخذ مجوز به زودی رونمایی میشوند.
مسئول انتشارات فتح سپاه فتح همچنین از گردآوری و تدوین نقش شهرستانهای استان در دفاع مقدس به صورت تفکیک شده خبر داد و افزود: در سال گذشته کتابهای نقش دو شهرستان باشت و بهمئی در دفاع مقدس تدوین و به چاپ رسید.
وی ادامه داد: ستاد کنگره شهدا با همکاری مرکز اسناد دفاع مقدس کشور در حال گردآوری و تدوین نقش گردانهای رزمی استان در زمان جنگ مانند گردان امام حسین (ع)، امام علی (ع)، روح الله، سیف الله، واحد رزمی تخریب، مخابرات و شناسنامه انقلابی استان، تاریخچه تیپ ۴۸ فتح، اطلس تیپ ۴۸ فتح است.
مرتضوی اصل تصریح کرد: چندین کتاب شاخص استان مانند شهید بازگیر، طیب و گشتی در هور نیز توسط چند نویسنده کشوری به مرحله تدوین و اجرا رسیده و با همکاری مرکز اسناد دفاع مقدس به چاپ میرسد.
وی هدف از این اقدامات را تبیین نقش رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد و یادآور شد: این استان بیش از ۲ هزار شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.