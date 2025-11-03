تیم‌های فیلیپین، ازبکستان، ژاپن، کره جنوبی، تایلند، چین، چین تایپه و هنگ کنگ در دومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال زیر ۱۶ سال دختر قهرمانی آسیا به پیروزی رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین روز مسابقات والیبال زیر ۱۶ سال دختران قهرمانی آسیا یکشنبه ۱۱ آبان در شهر اَمان پایتخت اردن پیگیری شد. در این روز تیم‌های حاضر در چهار گروه رقابت‌های پرهیجانی را پشت سر گذاشتند.

به دلیل انصراف تیم‌های لبنان و عربستان از حضور در مسابقات، تمامی دیدار‌های این دو تیم با نتیجه سه بر صفر به سود حریفان ثبت شد. بر همین اساس تیم‌های ازبکستان و ژاپن در روز دوم با برد فنی مقابل لبنان و عربستان صاحب پیروزی شدند.

نتایج کامل دیدار‌های روز دوم مسابقات به شرح زیر است:

ازبکستان ۳ – لبنان صفر (باخت فنی لبنان)

ژاپن ۳ – عربستان صفر (باخت فنی عربستان)

قزاقستان صفر – کره‌جنوبی ۳ (۱۸–۲۵، ۱۳–۲۵، ۱۴–۲۵)

تایلند ۳ – هند صفر (۲۵–۷، ۲۵–۱۲، ۲۵–۱۰)

چین ۳ – قطر صفر (۲۵–۲، ۲۵–۶، ۲۵–۵)

چین تایپه ۳ – استرالیا (۲۵–۱۹، ۲۵–۱۵، ۲۵–۱۴)

هنگ‌کنگ ۳ – اردن صفر (۲۵–۱۰، ۲۵–۱۱، ۲۵–۱۷)

فیلیپین ۳ – ایران صفر (۲۵–۲۱، ۲۵–۲۲، ۲۵–۲۲)

با این نتیجه، تیم ایران پس از پایان دومین روز رقابت‌ها، با یک برد فنی (عربستان) و یک شکست (فیلیپین) در گروه B به کار خود ادامه می‌دهد.

برنامه دیدار‌های روز سوم مرحله مقدماتی مسابقات به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۲ آبان

ساعت ۱۱:۳۰ – لبنان – هنگ‌کنگ / گروه A

ساعت ۱۳:۳۰ – قطر – کره‌جنوبی / گروه C

ساعت ۱۶:۰۰ – چین – قزاقستان / گروه C

ساعت ۱۸:۳۰ – اردن – ازبکستان / گروه A

ساعت ۱۱:۳۰ – عربستان – فیلیپین / گروه B

ساعت ۱۳:۳۰ – ژاپن – هند / گروه D

ساعت ۱۶:۰۰ – چین تایپه – تایلند / گروه D

ساعت ۱۸:۳۰ – ایران – ژاپن / گروه B

دختران کشورمان در سومین روز این رقابت‌ها از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران در سالن پرنسس سمیه به مصاف تیم ژاپن خواهند رفت.