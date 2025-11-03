دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت کشور گفت: به طور کلی امروزه به صورت میانگین ۱۲۴ میلیون لیتر بنزین و ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل تولید می کنیم و سرویس، نگهداری در کنار حجم بالای تولید نیاز به همکاری و حمایت همه نهاد‌ها دارد.

ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت کشور در گفت و‌ گوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: با توجه به قدمت بالای صنایع پالایشی، توجه این صنایع به مقوله پدافند غیرعامل از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: امروزه به صورت میانگین ۱۲۴ میلیون لیتر بنزین و ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیل تولید می کنیم و سرویس، نگهداری در کنار حجم بالای تولید نیاز به همکاری و حمایت همه نهاد‌ها دارد.

دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت کشور تصریح کرد: در شرایط تحریم، توانسته‌ایم پاسخگوی نیاز کشور باشیم و در تولید نیز بدون نوسان، سیر صعودی داشته باشیم.

عاشوری بیان کرد: کارکنان صنایع پالایشی در جنگ ۱۲ روزه فداکارانه اجازه ندادند هیچ‌گونه اختلالی در روند تولید ایجاد شود که دست آنها را می‌بوسم.

دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت کشور اضافه کرد: صنعت پالایش نفت کشور در چنین شرایطی نماد اقتدار کشور است که حفظ این اقتدار، نیازمند هوشمندی، آموزش، تجهیزات به‌روز و به‌کارگیری راهکار‌های نواورانه برای نوسازی و حفاظت از تاسیسات است.