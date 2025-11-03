بازخوانی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در تهران با نگاهی متفاوت
کتابی که با نگاهی متفاوت به بازخوانی اسناد لانه جاسوسی آمریکا در تهران میپردازد.
، کتاب «آیتالله بهشتی به روایت اسناد آمریکا» به قلم سمانه داوودی به نگاهی متفاوت ماجرای تسخیر لانه جاسوسی را بازخوانی کرده است
در این کتاب به ماجرای اتهام علیه شهید بهشتی مبنی بر ارتباط محرمانه با آمریکا مطرح میشود و نویسنده با استناد به اسناد داخلی و خارجی، این اتهام را که از منافقین مطرح شده است را مردود میکند.
ایمان یادگاری گزارش میدهد: