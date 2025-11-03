به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، کتاب «آیت‌الله بهشتی به روایت اسناد آمریکا» به قلم سمانه داوودی به نگاهی متفاوت ماجرای تسخیر لانه جاسوسی را بازخوانی کرده است

در این کتاب به ماجرای اتهام علیه شهید بهشتی مبنی بر ارتباط محرمانه با آمریکا مطرح می‌شود و نویسنده با استناد به اسناد داخلی و خارجی، این اتهام را که از منافقین مطرح شده است را مردود می‌کند.

ایمان یادگاری گزارش می‌دهد: