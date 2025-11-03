به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: فضای قدیمی و فرسوده پژوهش سرای دانش آموزی جوابگوی نیازهای تحصیلی و تحقیقاتی دانش‌ آموزان علاقمند به موضوعات پژوهشی نیست.

حسین جمشیدی افزود: کمبود اعتبار و نبود نیروی متخصص، تجهیزات تخصصی و کتابخانه از دیگر مشکلات مهم پژوهش ‌سرای دانش‌آموزی این شهرستان است.

فرماندار تایباد با بیان اینکه در ۲ سال گذشته افزون بر ۶ هزار دانش‌ آموز پسر و دختر در پژوهش سرای تایباد ثبت نام کرده اند، اظهار کرد: توسعه پژوهش به امکانات فیزیکی، نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص نیاز دارد،

جمشیدی ادامه داد: خیران این منطقه در عرصه ساخت فضاهای آموزشی در سطح خراسان رضوی کارنامه درخشانی دارند و در این بخش نیز با کمک های خود در کنار دولت خواهند بود.

وی ادامه داد: امیدواریم با خرد جمعی و همراهی نیک اندیشان این منطقه بتوانیم در آینده‌ای نزدیک ساختمان جدید پژوهش سرای دانش‌ آموزی تایباد را احداث کنیم.

فرماندار تایباد گفت: پارسال چهار دانش‌ آموز از پژوهش سرای علمی تایباد مقام اول نجوم و انرژی هسته‌ ای کشور را از آن خود کردند و ۱۷ دانش آموز هم به مقام های برتر استانی دست یافتند.

جمشیدی افزود: پژوهش سرای دانش‌ آموزی رازی تایباد در بین ۵۲ مرکز سطح خراسان رضوی به لحاظ ثبت نام رتبه نخست و در کسب مقام یکی از جایگاههای اول تا دهم را دارد.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد ۳۷ هزار دانش آموز پسر و دختر در مقاطع مختلف تحصیلی دارد. این شهرستان در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.